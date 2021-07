Tournois de qualification olympique : Luka Doncic superstar, la République Tchèque pour la France, le TQO a rendu son verdict !

Y’a pas que la NBA dans la vie, y’a les Jeux Olympiques aussi. Au Canada, en Croatie, en Lituanie ou en Serbie, quelques unes des meilleures nations au monde s’affrontaient ce week-end dans l’espoir de gratter l’un des quatre derniers billets pour Tokyo. Un vrai parcours du combattant et quelques stars qui avaient fait le voyage, parce que le jeu en valait la chandelle. On fait le point ? Allez, on fait le point.

Le plateau pour les Jeux Olympiques de Tokyo est désormais connu et les quatre TQO nous auront livré quelques belles surprises, selon le côté duquel on se trouve. L’appui du public n’aura pas toujours servi, Luka Doncic est un phénomène non mais sans blague, la Serbie a complètement craqué et la France connait désormais tous ses adversaires pour les Jeux.

Tournoi de Kaunas : c’était le choc de ces Finales, entre une Lituanie devant son public et forte d’un roster solide, notamment des ses deux intérieurs NBA Jonas Valanciunas et Domantas Sabonis, et la Slovénie d’un Luka Doncic en mission. Résultat des courses ? La star des Mavs a été incroyable, claquant son premier triple-double en carrière en sélection (31/13/11) pour emmener les Slovènes jouer leurs premiers JO depuis l’indépendance. Les Lituaniens, eux, n’avaient jamais été absents d’une olympiade depuis 1992. Les temps changent, surtout quand une phrase commence par « Luka Doncic », et les Slovènes rejoignent donc, notamment, l’Espagne et l’Argentine dans el famoso groupe de la mort à Tokyo.

Tournoi de Split : après avoir éliminé les Croates en demi-finales de « leur » tournoi la veille, les Allemands avaient rendez-vous avec le Brésil, une phrase à faire trembler tous les fans de foot brésiliens depuis 2014. Maodo Lo avait géré les hôtes samedi, et c’est cette fois-ci notre ami Moritz Wagner qui a étincelé en finale pour nous priver de la chance de voir Bruno Caboclo devenir le meilleur scoreur d’une olympiade. Avec ou sans Dennis Schroder, avec ou sans Michael Stich, les Allemands sont aux JO !

Tournoi de Belgrade : énorme surprise à Belgrade avec la qualification d’une merveilleuse équipe d’Italie face à l’hôte serbe, pourtant emmené par quelques pointures du jeu FIBA (Teodosic, Micic, Kalinic, Bjelica, Marjanovic). Au final sur ce tournoi, le leader serbe aura été Danilo Andjusic, meilleur scoreur de Jeep Elite cette saison, mais les exploits de Nico Mannion, Simone Fontecchio ou Achille Polonara et un collectif léché auront eu raison d’une nation qui choke donc pour sa deuxième compétition officielle consécutive après la Coupe du Monde 2019. Quelque soit la couleur du ballon, il fait bon être italien en ce mois de juillet.

Tournoi de Victoria : là aussi une surprise, enfin pas tant que ça quand on voit le niveau affiché par… les Tchèques depuis deux ans. Surprenants quarts de finalistes de la dernière Coupe du Monde, Blake Schilb, Tomas Satoranski et Jan Vesely ont donc géré de main de maître leur TQO, éliminant tour à tour le Canada et son conglomérat de joueurs NBA en demi-finales, puis la Grèce hier, dans un match maitrisé de bout en bout. Des Tchèques qui rejoignent donc la France, Team USA et l’Iran et qui tenteront de jouer les trouble-fêtes comme ils savent si bien le faire. Spoiler, si vous pensez que c’est cool d’avoir évité le Canada, la Turquie ou la Grèce, vous êtes sur une fausse piste.

Les résultats de la phase de poule

Tournoi de Victoria

Groupe A, Grèce – Canada : 91-97

: 91-97 Groupe A, Canada – Chine : 109-79

– Chine : 109-79 Groupe A, Grèce – Chine : 105-80

– Chine : 105-80 Groupe B, Uruguay – Turquie : 86-95

: 86-95 Groupe B, République Tchèque – Turquie : 70-87

: 70-87 Groupe B, Uruguay – République Tchèque : 79-80

Tournoi de Split

Groupe A, Allemagne – Mexique : 82-76

– Mexique : 82-76 Groupe A, Mexique – Russie : 72-64

– Russie : 72-64 Groupe A : Allemagne – Russie : 69-67

– Russie : 69-67 Groupe B, Tunisie – Brésil : 57-83

: 57-83 Groupe B, Brésil – Croatie : 94-67

– Croatie : 94-67 Groupe B, Croatie – Tunisie : 75-70

Tournoi de Kaunas

Groupe A, Lituanie – Venezuela : 76-65

– Venezuela : 76-65 Groupe A, Venezuela – Corée du Sud : 94-80

– Corée du Sud : 94-80 Groupe A, Lituanie – Corée du Sus : 96-57

– Corée du Sus : 96-57 Groupe B, Pologne – Angola : 83-64

– Angola : 83-64 Groupe B, Slovénie – Angola : 118-68

– Angola : 118-68 Groupe B, Slovénie – Pologne : 112-77

Tournoi de Belgrade

Groupe A, République dominicaine – Serbie : 76-94

: 76-94 Groupe A, Serbie – Philippines : 83-76

– Philippines : 83-76 Groupe A, République Dominicaine – Philippines : 84-67

– Philippines : 84-67 Groupe B, Porto Rico – Sénégal : 20-0*

– Sénégal : 20-0* Groupe B, Sénégal – Italie : 0-20*

: 0-20* Groupe B, Italie – Porto-Rico : 90-83

*Matchs non joués, forfait du Sénégal pour cause de COVID

Les résultats des demi-finales

Tournoi de Kaunas :

Slovénie – Venezuela : 98-70

– Venezuela : 98-70 Lituanie – Pologne : 88-69

Tournoi de Split :

Brésil – Mexique : 102-74

– Mexique : 102-74 Allemagne – Croatie : 86-76

Tournoi de Belgrade :

Italie – République Dominicaine : 79-59

– République Dominicaine : 79-59 Serbie – Porto-Rico : 102-84

Tournoi de Victoria :

Turquie – Grèce : 63-81

: 63-81 Canada – République Tchèque : 101-103*

Résultats des Finales

Lituanie – Slovénie : 85-96

: 85-96 Allemagne – Brésil : 75-64

– Brésil : 75-64 Serbie – Italie : 95-102

: 95-102 Grèce – République Tchèque : 72-97

