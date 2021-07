TQO : la Slovénie tape la Lituanie à Kaunas et valide son billet pour les JO, officiel la Luka-mania s’apprête à envahir le Japon

Duel à l’européenne en ce dimanche soir mais un parfum de NBA sur le parquet avec Luka Doncic, Domantas Sabonis ou encore Jonas Valanciunas dès le coup d’envoi. Deux belles nations du basket, un seul billet pour aller jouer à Tokyo, cela promettait un match bien sympa entre la Slovénie et la Lituanie. C’est parti pour le récap !

À domicile et portée par un public bien chaud, la Lituanie partait avec un léger avantage pour gratter le précieux sésame mais en face, il y avait du répondant avec le champion d’Europe en titre et un phénomène qui nous fait perdre notre vocabulaire semaine après semaine. Début de match équilibré et deux équipes qui se rendent coup pour coup, Blazic pour les Slovènes répondant à un Jonas Valanciunas rapidement cherché sous les cercles. Arrive alors le show Doncic et ses tours de magie habituels. Passe aveugle, and one en déséquilibre total, floater sur une jambe, la star de Dallas plante 14 points rien que dans le second quart-temps : il est déjà à 21 points à la pause. Pour autant, les locaux s’accrochent pour arriver au break à égalité. Tout reste à faire. Si le premier acte avait été plutôt équilibré, le retour des vestiaires penche clairement pour la Slovénie qui lance un premier run à coup de bombes du parking, dont une sur une nouvelle passe géniale d’un certain lutin que nous ne nommerons pas. La Lituanie s’arrache à nouveau pour recoller mais Luka Doncic et les siens remettent un nouveau coup d’accélérateur pour reprendre dix longueurs d’avance. Comme nous, les fans baltes commencent à comprendre que cette affaire sent le sapin et malheureusement pour eux, ils n’auront plus de raisons de s’enflammer dans une fin de partie gérée avec sérieux par les hommes d’Aleksander Sekulić. Un billet pour le Japon venait de trouver preneur.

On s’attendait à un gros duel ce soir du côté de Kaunas et on a surtout vu une équipe de Slovénie très appliquée et soudée. Si Doncic a encore fait du sale, (31 points, 13 passes, 11 rebonds à 13/23 !) le groupe dans son ensemble a su faire front pour décrocher une première qualification olympique. Un grand jour pour les compatriotes de Goran Dragic. Que dire pour la Lituanie ? Ils n’ont malheureusement jamais su emballer le match et ils ont surtout semblé à réaction durant toute la rencontre. Les leaders Valanciunas et Sabonis n’ont pas dominé plus que ça et on se demande si l’enjeu n’a pas étouffé ce groupe alors qu’ils avaient donné une bien meilleure image lors des dernières grandes compétitions. C’est un petit camouflet pour ce grand pays du basket et une stat suffit à le montrer : depuis l’indépendance en 1990, la Lituanie n’avait jamais manqué une compétition olympique ! (dont 3 médailles de bronze) Une série qui prend donc fin ce soir…

Luka Doncic et la Slovénie verront Tokyo cet été et c’est mérité. Sérieux de bout en bout, ils auront éteint une triste équipe de Lituanie qui n’aura pas su profiter du soutien de son public pour aller chercher une place aux JO. Rendez-vous dans trois semaines pour le début des hostilités.