Marv Albert laisse tomber le micro : la fin officielle d’une carrière légendaire, et une voix iconique qui s’en va

Alors que les Bucks ont validé leur ticket pour les Finales NBA face aux Hawks cette nuit, un autre grand événement a accompagné la rencontre. En effet, Marv Albert a commenté son tout dernier match en carrière, une carrière légendaire longue de 55 ans.

On le savait, c’est désormais une réalité. Marv Albert tire officiellement sa révérence. Un dernier match à Atlanta pour boucler sa très grande carrière. Un dernier match entre les Hawks et les Bucks, qui a vu Milwaukee l’emporter pour se qualifier pour ses premières Finales NBA depuis 1974 et les années Kareem Abdul-Jabbar. À l’époque, Marv était la voix des New York Knicks, avant de devenir l’une des voix les plus iconiques de l’histoire de la NBA. Quand vous regardez dans le rétro, quand vous jetez un œil aux plus grands moments de la Grande Ligue et que vous tendez l’oreille, souvent c’est la voix de Marv Albert que vous entendez. Le « spectacular move » de Michael Jordan en 1991 face aux Lakers, c’est Marv. Le « Horry, for the win » en 2002 qui donne toujours des cauchemars aux fans des Kings, c’est Marv. Le « YES » après le buzzer à 3-points de LeBron James contre le Magic en 2009, c’est Marv. Si les plus grands joueurs font l’identité de la NBA et représentent forcément l’attraction numéro un pour les fans, un commentateur comme Marv Albert a su sublimer leurs exploits. Hall of Famer, Albert a passé 55 années à commenter (en NBA mais pas que) et à 80 ans, il a estimé que c’était le moment de laisser tomber le micro. On peut dire que la retraite est plus que méritée.

Si vous voulez véritablement vous plonger dans le parcours du bonhomme, on vous conseille de faire un tour par ici. Mais aujourd’hui, on tient surtout à lui rendre hommage. Car s’il était logiquement un peu moins inspiré ces dernières années et que sa carrière n’a pas été libre de controverses, Marv Albert faisait partie des meubles dans l’univers NBA. Après la rencontre d’hier entre Atlanta et Milwaukee, le consultant Reggie Miller – dont les exploits ont été si souvent commentés par Albert – a rendu un hommage vibrant à son collègue avec notamment cette phrase pleine de résonance : « vous avez donné un cadeau au basket avec votre voix ». Rien à ajouter. La standing ovation des fans des Hawks qui étaient encore dans la salle après la défaite de leur équipe veut également tout dire. Marv Albert, c’est tout simplement un symbole du basket US, et un commentateur qui était dans son prime lors de l’explosion de la NBA aux yeux du monde dans les années 1990 sous l’impulsion de Michael Jordan.

« J’aimerais pouvoir tout recommencer. Ce fut vraiment un plaisir. Alors pour la dernière fois, merci d’avoir regardé. Je suis Marv Albert, ‘Merci et bonne soirée’. » – Marv Albert

Profite bien de ta retraite, Marv.

“You gifted the game of basketball with your voice.” ✊ Hall of Fame broadcaster Marv Albert wraps up a legendary career. pic.twitter.com/4ONADiRqOo — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 4, 2021