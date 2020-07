Preview de la soirée NBA : encore de la bonne cam’ et des mots d’excuse à préparer pour lundi matin

Vous y êtes désormais habitué, c’est le programme de votre soirée NBA avec encore cinq rencontres au menu du jour, la plupart à des heures carrément accessibles. Vous n’aurez donc aucune excuse à fournir à votre boss au matin, désolé les gens !

Le dimanche c’est le jour du seigneur, enfin non plutôt le jour du repos après une semaine bien remplie entre boulot et sorties entre potes. C’est décidé, ce soir vous prendrez votre camomille à 19h30 et ensuite au dodo, histoire d’attaquer la semaine avec le meilleur des karmas et des cernes qui ne touchent pas vos chaussettes. Sauf que c’est sans compter sur la NBA, cet être vorace qui se nourrit de vos heures de sommeil, nuit après nuit, semaine après semaine. Et une fois n’est pas coutume, vous craquerez face à la tentation et vous offrirez à vos collègues du lundi matin votre meilleur visage : disons le tout de suite, Voldemort aura l’impression de sortir du SPA en passant à côté de vous. Mais d’un autre côté, comment résister face à un tel show ?

Vous pensiez être couché avant le JT de 20h mais non en fait, cela fait déjà deux heures que vous avez attaqué avec Oklahoma City – Philadelphie (18h) puis Boston – Phoenix (19h30). En étant un tout petit peu objectif, l’une des affiches régalera probablement plus que l’autre, on vous laisse deviner laquelle. D’un autre côté, nos amis celtes ont eu un mal de chien à faire sans Kemba Walker et il sera intéressant de voir s’ils ont repris du poil de la bête. Ces deux premiers matchs bouclés, vous aurez votre compte, il est 22h, cela vous fait 9h de sommeil jusqu’au matin, c’est parfait, bonne nuit. Mais quelle est donc cette musique qui résonne à votre oreille ? Comme une vieille comptine slave qui se joue de votre esprit. De Slovénie pour être exact. Hypnotiser le spectateur, c’est le jeu de ce cher Luka Doncic des Mavs, et nul doute qu’il vous gardera sous sa coupe, le temps de s’occuper de Pacers amoindris par le départ de Domantas Sabonis. Voilà que vous comptez les douze coups de minuit et cela fait un bail que le carrosse s’est transformé en citrouille mais le lit, lui, est toujours vide. Il faut dire que rater le sniper des Blazers Damian Lillard contre les champions en titre de Toronto, ce serait presque un crime capital. Une chance pour vous, la NBA n’avait prévu qu’une rediffusion de la guerre des clones pour conclure la soirée à 2h du matin, avec les Grizzlies et les Rockets. Le film n’est pas grandiose mais quand les clones s’appellent Ja Morant et Russell Westbrook, tout de suite le côté obscur est le plus fort et vous cédez inexorablement à vos penchants les plus sombres, c’en est fait de vous.

Cinq rencontres au programme, de la cam’ de qualité et il sera dur de résister après tant d’abstinence. Vous pensiez que la NBA était une drogue sans échappatoire mais vous êtes déjà dans le mal alors que les matchs qui comptent n’ont même pas commencé. Summer is coming et pour une fois c’est une bonne nouvelle pour les amoureux de la balle orange.