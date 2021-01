Preview de la soirée NBA : nouveau derbic entre Nikola Jokic et Luka Doncic, les absents n’ont vraiment rien compric

Onze rencontres étaient prévues pour démarrer la semaine, mais seulement dix d’entre elles devraient pouvoir se tenir cette nuit. Si les Grizzlies ne sont pas encore prêts à reprendre, on aura quand même droit à du beau monde sur les parquets et quelques évènements immanquables tels que le retour de LeBron James à Cleveland ou le duel des Balkans entre Luka Doncic et Nikola Jokic.

À la suite d’une incroyable nuit à sept rencontres jouées (huit programmées), on a pour le moment droit à un programme n’étant pas trop touché par le COVID, fait assez rare pour qu’on le mentionne. On espère que ça ne changera pas d’ici la fin de la nuit et profitons !

1h00 : Pistons – Sixers : on prend les mêmes et on recommence ? Deux jours après la victoire 114 à 110 de Philadelphie face aux Pistons, on a droit à un nouveau choc entre les parfaits opposés de la Conférence Est. Joel Embiid n’est pas sûr de pouvoir jouer ce soir, souffrant toujours du dos, mais Mason Plumlee ne se plaindrait pas du tout de ne pas avoir à se coltiner un Camerounais en mode MVP depuis la reprise. Côté Bad Boys, les créateurs ne faisaient déjà pas légion, mais l’absence de Derrick Rose, touché au genou, va encore plus faire reposer les responsabilités offensives sur le dos du seul Jerami Grant. Après son match à 11 points à 3/19 au tir dont 2/9 à 3-points, l’ailier va tenter de se racheter et de prouver que son coup de moins bien n’était qu’une unique sortie de route.

1h00 : Pacers – Raptors : même pas le temps de souffler un peu que l’heure de la revanche a déjà sonné pour les Pacers. Privés de Kyle Lowry et Pascal Siakam, qu’on espère revoir ce soir, les Canadiens ont tapé les Pacers de peu (107 à 102) grâce à un improbable carton d’OG Anunoby (30 points). Bien inhabituellement maladroits, Domantas Sabonis (10 points à 1/10 au tir et 19 rebonds) et Malcolm Brogdon (12 points à 5/22 dont 1/10 à 3-points) auront des choses à se faire pardonner et ne vont sans doute pas réitérer une performance de la sorte. On a donc de bien beaux ingrédients pour nous offrir une seconde belle affiche en un peu plus de 24h !

1h00 : Magic – Hornets : là encore, la NBA nous a prévu deux confrontations deux jours de suite entre les deux équipes. À la suite du court succès 107 à 104 des Hornets, largement dû au talent de Gordon Hayward (39 points et 9 rebonds), l’effectif d’Orlando et surtout Evan Fournier doivent l’avoir mauvaise. Le Français s’est fait balader par le sosie non officiel de Ken (oui, le petit ami de Barbie) sur l’action coûtant finalement une huitième défaite en neuf matchs à son équipe, et le connaissant ça ne doit pas être digéré. Attendons-nous donc à le voir former un duo de fans de rap Fr bien remonté avec son pote Nikola Vucevic. Il n’y a bien qu’eux pour sortir le Magic de la panade au vu d’une liste d’absents longue comme le bras d’un freak (sept blessés). Prions pour Orlando pour qu’Aaron Gordon notamment puisse jouer ce soir, il ferait le plus grand bien. Pour finir, ce match sera également historique puisque deux femmes feront partie du trio arbitral, une première dans l’histoire de la NBA !

1h30 : Nets – Heat : DeAndre Jordan vient de se faire démonter par Bam Adebayo ? Ah, oui, effectivement. Et ils se retrouvent dès ce soir ? En effet, également ! Malgré ses 41 points (nouveau record en carrière), 5 rebonds et 9 passes il y a deux jours, Bam n’a pas pu empêcher le Heat de s’incliner 128 à 124 face aux Nets du trio Irving-Harden-Durant, et comment lui en vouloir. Privés de plusieurs joueurs dont Tyler Herro (cou) et Jimmy Butler, les récents finalistes NBA ont bien du mal à redémarrer cette saison. Cette seconde confrontation pourrait d’ailleurs les plonger un peu plus dans la crise en cas de défaite.

1h30 : Cavaliers – Lakers : tout juste rossés par les Celtics de Jaylen Brown (103 à 141) la nuit dernière, les Cavs ont été ramenés sur terre après leurs deux très beaux succès face aux Nets. Le calendrier s’annonçait bien chargé et ce sont maintenant les Lakers de LeBron James qui se présentent en ville. Le King fait son retour dans l’Ohio, et à la Rocket Mortgage FieldHouse, ancienne Q Arena (le nom était plus simple à retenir), et ça, c’est tout bonnement immanquable. Pour rappel, la dernière fois que LBJ a rencontré sa franchise de cœur, il avait cumulé 31 points à 12/16 au tir, 2 rebonds et 8 passes en 32 minutes. C’était en janvier 2020, mais au Staples Center cette fois-ci. Les Lakers l’avaient emporté 128 à 99. Scénario identique aujourd’hui, mais sans Kevin Love ?

Reporté : Grizzlies – Kings : on ne devrait pas revoir les Kings sur un parquet NBA avant leur match disputé dans la nuit de vendredi à samedi face aux Raptors. Les deux rencontres face aux Kings, la nuit dernière et donc dans les prochaines heures, ont été reportées par précaution à la suite du protocole COVID de la NBA, tout comme le match face aux Bulls prévu mercredi soir. Dommage pour Ja Morant et ses copains, bien en forme avant que Jonas Valanciunas ne soit placé à l’isolement et entraîne de nombreux cas contacts au sein du groupe. Les Kings reprennent eux face au Magic mercredi soir !

To be clearer: League says games are postponed due to "unavailable players" on the roster, and "contact tracing for other players." League doesn't specify that Memphis is without eight eligible players for games. https://t.co/3anLv3lSrc — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 21, 2021

Chicago at Memphis game on Wednesday has been postponed. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 25, 2021

2h00 : Bulls – Celtics : la défense des Bulls (si elle existe), possiblement privée de son meilleur élément en la personne de Wendell Carter Jr., encore incertain, va rencontrer un certain Jaylen Brown. Le garçon est très chaud depuis le début de saison et a encore élevé le niveau en l’absence de Jayson Tatum. Sortant tout juste d’un match historique à 33 points à 13/20 au tir en 19 minutes face aux Cavaliers (141 à 103), l’arrière espère retrouver son frérot cette nuit. En effet, Tatum est sorti du protocole COVID l’ayant empêché de jouer ces quinze derniers jours et est donc à nouveau à la disposition de Brad Stevens. Kemba Walker sera lui laissé au repos comme le prévoit son retour progressif sur les parquets.

Jayson Tatum gets green light to return to action Monday night in Chicago https://t.co/AF6P8b5V8G — Boston Globe Sports (@BGlobeSports) January 25, 2021

2h00 : Pelicans – Spurs : Stan Van Gundy et ses hommes ont mal vécu le passage en 2021 ! Sur huit défaites pour deux petits succès depuis la nouvelle année, les Pelicans espèrent stopper l’hémorragie face aux Spurs après avoir perdu face aux Wolves (110 à 120). Pas la plus valorisante des défaites ! Pourtant au complet, NOLA n’arrive pas à nous montrer grand-chose, aussi bien en défense qu’en attaque. Au contraire, les increvables Spurs de Gregg Popovich nous montrent de vraies belles choses et s’offrent pour le moment une place en Playoffs. Ce duel entre pas mal de jeunes talents est plus alléchant qu’il n’y paraît et sera également l’occasion de zieuter quelques briscards de la NBA tels que DeMar DeRozan ou encore Eric Bledsoe. La victoire est obligatoire du côté des Pels !

2h30 : Mavericks – Nuggets : le premier choc entre cracks européens nous avait livré un duel exquis du début à la fin, finalement remporté par les Mavericks (124 à 117) d’un Luka Doncic frôlant l’énorme triple-double (38 points, 9 rebonds, 13 passes et 5 interceptions). Nikola Jokic (38 points et 11 rebonds) avait lui aussi répondu présent, mais pas réussi à l’emporter. Depuis, les Nuggets sont bien remontés au classement (5è à l’Ouest), tandis que les Mavs stagnent eux aux portes des Playoffs (9è). Le choc s’annonce tout de même très intéressant entre deux des plus gros talents du Vieux Continent, rejoints par Kristaps Porzingis, de retour de blessure entre temps. Ça sent bon le basket de l’Europe de l’Est !

4h00 : Warriors – Wolves : aussi surprenant soit-il, les Wolves se sont imposés face aux Pelicans (120 à 110) sans Karl-Anthony Towns (COVID) et D’Angelo Russell. Le pivot ne sera de toute façon toujours pas là pour affronter les Warriors cette nuit, mais D-Lo pourrait lui être de la partie face à son ancienne équipe s’il a suffisamment récupéré de sa gêne au quadriceps. Stephen Curry et ses soldats voudront eux relancer la machine après deux défaites face aux Knicks et au Jazz. Gros match du chef en prévision face à une défense très perméable ?

4h00 : Blazers – Thunder : pas de C.J. McCollum ni Jusuf Nurkic pendant plusieurs semaines ? Pas de problème ! Un certain Damian Lillard, tout juste devenu papa de deux jumeaux, prend les choses en main comme il l’a encore fait la nuit dernière face aux Knicks (39 points à 11/17 au tir dont 6/10 à 3-points, 5 rebonds et 8 passes). Le meneur sera sans aucun doute le joueur le plus attendu ce soir face au Thunder. À peine revenu de son congé paternité, Al Horford pourrait faire son retour pour aider ses jeunes coéquipiers contre Portland. Toujours est-il qu’on a hâte de voir ce que va donner le prodige Shai Gilgeous-Alexander contre Dame D.O.L.L.A. !

Vingt équipes entreront en action lors des prochaines heures pour nous offrir du beau basket. On aura notamment droit à pas mal de retrouvailles. Celles de LeBron James avec l’Ohio et Cleveland (à 1h30), celles entre Jayson Tatum et la NBA (à 2h), puis celles entre Luka Doncic et Nikola Jokic pour un alléchant second Slovénie-Serbie de la saison. Allez, café !

Source texte : Rotoworld, NBC Sports et Basketball Reference