Le Magic – Hornets de ce lundi sera historique : deux femmes arbitres dans le même match, une grande première en NBA !

De prime abord, le match opposant le Magic aux Hornets ce lundi soir n’a rien d’exceptionnel. Pourtant, il l’est, et ce pour une raison bien précise. Car pour la première fois de l’histoire de la NBA, deux des trois arbitres seront des femmes.

La nouvelle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN ce lundi soir. Natalie Sago et Jenna Schroeder seront effectivement au sifflet pour arbitrer le terrible choc (non) de la Conférence Est entre le Magic et les Hornets, prévu à 1h du matin du côté d’Orlando en Floride. Elles seront accompagnées par l’arbitre Sean Wright pour former un trio inédit. Si la NBA possède cinq arbitres du sexe féminin actuellement dans la Ligue (Simone Jelks, Lauren Holtkamp-Sterling et Ashley Moyer-Gleich en plus de Sago et Schroeder), on n’a jamais vu deux femmes arbitres diriger une seule et même rencontre. Une grande première donc, saluée sur les réseaux sociaux par plusieurs grands noms comme l’ancien Laker Pau Gasol par exemple, qui a voulu souligner ce « pas de géant vers l’égalité dans le sport ». Souvent considérée comme une ligue moteur dans les combats sociétaux, notamment dans la lutte contre les discriminations, la NBA est à nouveau fidèle à sa réputation et on ne peut qu’applaudir cette avancée, symbole d’une réelle volonté d’intégrer de plus en plus de femmes ces dernières années.

Pour votre culture perso, sachez que le total d’arbitres de sexe féminin dans l’histoire de la NBA s’élève à sept. Cette saison, Simone Jelks a été promue de G League en NBA pour devenir officiellement la septième femme arbitre. Outre les cinq dames qui composent la Ligue actuelle, il y a eu également Violet Palmer et Dee Kantner, qui font figure de pionnières avec une arrivée en NBA en 1997. À l’époque, elles étaient devenues les premières femmes arbitres à atteindre le top niveau parmi les différentes ligues professionnelles US. Et si Palmer est restée en NBA jusqu’en 2016, allant jusqu’à arbitrer en Playoffs et au All-Star Game et participant même au combat de boxe opposant les Knicks aux Nuggets un soir de décembre 2006, Kantner s’est quant à elle fait virer en 2002 pour « manque de progrès dans son développement ». Voilà pour la petite histoire. Une histoire qui continue donc de s’écrire avec ce match opposant Orlando à Charlotte ce soir, qui on l’espère ne représentera qu’une étape supplémentaire dans ce chemin « vers l’égalité » dont parle si bien Pau Gasol.

Même si la rencontre entre Orlando et Charlotte ne vous emballe pas trop, ce qui est parfaitement compréhensible, jetez quand même un œil pour voir ce petit moment d’histoire en direct. C’est pas tous les jours qu’on a une telle opportunité.

Source texte : ESPN

