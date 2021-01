Sixers : Philly impressionne, Joel Embiid leader de la course au MVP ? Apéro TrashTalk

En espérant fort pour eux que le TrashTalk Curse ne fasse pas son effet habituel, voici donc venir notre big up aux… Sixers. Après les Knicks et les Cavs, excitants à leur manière, place aux boss du game, à l’Est tout du moins. Plaisir mais sérieux, excitation et victoires, début de saison parfait pour Philly !

On ne les entend plus trop. On ne les entend plus trop les pourfendeurs du duo Embiid / Simmons, qui hurlaient à s’en faire péter le gosier que les Sixers n’iraient nulle part avec cette doublette de gamins immatures. Non pas que Benny soit dans la forme de sa vie depuis la mi-décembre (bien que son niveau soit incroyable depuis deux ou trois matchs), mais disons que le combo Embiid en mode MVP / roster équilibré fait pour l’instant de Philly la franchise la plus solide de l’Est. Un pivot qui engloutit tout sur son passage, son meneur qui monte tranquillement en régime, un Tobias Harris solide, le duo Curry/Green (tiens, bizarre ça) qui offre enfin des solutions du parking, le rookie Tyrese Maxey qui montre le bout de son nez , Vincent Poirier qui cartonne et Shake Milton parmi les meilleurs remplaçants de la Ligue, voilà de quoi réjouir les fans pennsylvaniens, et faire – pour l’instant – des Sixers des candidats crédibles à une Finale NBA dans cinq mois. Pourvu que ça dure ? Evidemment, même si on connait un certain Jayson ou un dénommé Giannis qui se feront un malin plaisir de mettre Philly dans le rétro dès que possible.

Il fallait qu’on en parle, parce que ça gagne en jouant bien au basket, et fermant sa gueule, tout simplement. Deux critères de choix que les Sixers avaient un peu abandonné ces dernières saisons, alors rien que pour la nouveauté… ça méritait bien un petit apéro.