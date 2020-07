Petit kiff du dimanche : suivez en live le défi de Tony Parker et sa team pour le lancement du Club Paris 2024

Le lancement du Club Paris 2024 c’est pour aujourd’hui. Nous vous en parlions en début de semaine pour vous présenter la teneur du défi que le team Tony Parker va proposer cet après-midi en 3×3 sur un playground parisien. On peut déjà vous le dire : entre les fans ultra-motivés et quelques joueurs expérimentés qui seront présents, il va y avoir du lourd en face de TP et son équipe ! Et l’autre bonne nouvelle du jour c’est que tout sera diffusé en direct sur la page Facebook préférée de votre média préféré à partir de 16h (voire quelques minutes avant). Donc message pour celles et ceux qui ont déjeuné en famille, sont en train de finir de déjeuner en famille, sont allés faire du sport ou n’ont pas envie de bouger d’un millimètre : pas de souci, TrashTalk s’occupe de votre programme de l’après-midi. Il ne vous reste plus qu’à vous installer confortablement avec un petit café ou autre boisson de votre choix afin de voir si un trio peut tenir tête à Tony Parker et ses acolytes.

Cet article sera actualisé avec le lien vers le live dès qu’il aura commencé. Vous le retrouverez en cliquant ICI ou dans le post ci-dessous.