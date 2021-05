Preview de la soirée NBA : encore un beau programme au menu, mais si vous préférez avoir une vie sociale c’est votre problème

Vous connaissez la tradition. Pour bien préparer la nuit, rien de mieux qu’une petite preview qui tombe en début de soirée histoire d’avoir tous les éléments en tête avant le grand show de la night. En cet avant-dernier samedi de saison régulière, le programme nous offre sept rencontres, certaines plus prometteuses que d’autres. Allez, on regarde tout ça.

1h : Pacers – Wizards : Indiana – Washington pour commencer, on vous conseille d’être bien réveillé parce qu’on a là un avant-goût du play-in tournament. Les Pacers sont neuvièmes à l’Est, les Wizards sont juste derrière avec un demi-match de retard seulement, autant dire que cette rencontre vaut très cher. Vu le bordel actuel à Indy et la grosse dynamique des Sorciers, on met une pièce sur la bande à Russell Westbrook, qui pourrait bien égaler Oscar Robertson au nombre de triple-doubles all-time cette nuit. Immanquable.

1h : Sixers – Pistons : vous aimez faire le grand écart ? Ça tombe bien, on a le premier de l’Est qui accueille le dernier. Logiquement, l’affaire devrait être vite réglée, les Sixers restant en plus sur sept victoires de suite. Après, on sait jamais hein, Philly joue en back-to-back et si ça se trouve, Joel Embiid va prendre un RTT pendant que notre Killian Hayes national explose.

1h30 : Raptors – Grizzlies : duel animalier en Floride cette nuit. Dinosaures d’un côté, Grizzlies de l’autre. On va la faire courte, Toronto ne compte pas gagner ce match : Kyle Lowry, Fred VanVleet, Yuta Watanabe et OG Anunoby ne joueront pas ce soir et les Raptors s’en battent complètement du play-in tournament. Du coup, Memphis devrait pouvoir assurer l’essentiel et retrouver un bilan positif.

4h : Nuggets – Nets : tous les matchs de la première partie de la nuit sont dans le rétro, place aux choses sérieuses avec un Denver – Brooklyn qui promet. Les Nets restent sur quatre défaites de suite et aimeraient bien retrouver le goût de la victoire dans le Colorado, et par la même occasion la deuxième place de l’Est. James Harden sera-t-il de retour ? Ça paraît tendu mais d’après les dernières infos, le Barbu devrait refouler les parquets avant la fin de la saison régulière. En face, les Nuggets auront la lourde tâche d’affronter un poids lourd après un gros combat la nuit dernière à Utah. Hardcore comme enchaînement…

4h : Jazz – Rockets : tiens, en parlant du Jazz, le leader de l’Ouest va affronter la lanterne rouge, encore un grand écart. Et celui-là, il est violent car on ne connaît même plus les joueurs qui défendent les couleurs de Houston aujourd’hui tellement ça tourne. 28 mecs ont porté le maillot des Fusées cette année, record égalé. Est-ce que le coach Stephen Silas va nous en sortir un 29e pour marquer l’histoire ? Voilà le vrai mystère de ce match.

4h : Warriors – Thunder : un remake du match de jeudi, remporté par les Warriors sans transpirer. Bon, aujourd’hui, pour perdre contre Oklahoma City, faut vraiment le faire exprès ou se nommer Celtics. Golden State va gagner et solidifier sa huitième place à l’Ouest, le Thunder va s’incliner et continuer sa mission tanking, comme ça tout le monde est content. Et ce n’est pas l’absence de Kelly Oubre Jr. qui va changer quoi que ce soit.

4h : Blazers – Spurs : belle petite opposition à l’Ouest pour finir en beauté. Les Blazers ont remporté le match qu’il fallait face aux Lakers la nuit dernière pour s’incruster dans le Top 6 de l’Ouest, ça serait ballot de foirer le back-to-back face aux Spurs à la maison, qui restent eux sur un succès à Sacramento hier. Allez, on se mouille, Damian Lillard va prendre feu et Portland enchaîne. Pas très original c’est vrai, mais que voulez-vous.

Voilà ce qui nous attend cette nuit. Petite soirée sympa, une grosse affiche, quelques blowouts en perspective, bref tout ce qu’on aime. On vous dit à dans quelques heures, en attendant reposez-vous un minimum, c’est important aussi.