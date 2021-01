Preview de la soirée NBA : Nets – Sixers en ouverture puis place au duel d’artistes européens entre Nikola Jokic et Luka Doncic

Cinq matchs sont au menu de la soirée, petit programme donc mais qui nous offre tout de même de bien belles affiches. Vous pourrez en profiter pour prolonger un peu votre sieste ou votre première partie de nuit. Le réveil vaudra le coup, on vous l’assure !

À la suite d’une nuit bien chargée et plutôt kiffante en dehors de la terrible blessure de Markelle Fultz, à qui l’on souhaite bien sûr de revenir en forme au plus vite, il est déjà temps d’enchaîner. Pour cause, dix équipes seront en action pour nous régaler au maximum cette nuit. Allez, café et c’est reparti pour un tour !

1h30 : Nets – Sixers : sans Spencer Dinwiddie, dont la saison est d’ores et déjà terminée, et surtout en l’absence de Kevin Durant, mis à l’isolement pour sept jours et attendu pour le début de semaine prochaine, Kyrie Irving a montré face au Jazz (29 points et 5 passes lors d’un succès 130 à 96) qu’il pouvait être le patron des Nets. Face aux Sixers, leader de la Conférence Est n’ayant mordu la poussière qu’à une seule reprise cette saison, ce sera malgré tout une autre affaire. Quasiment au complet (Mike Scott est incertain après trois matchs d’absence, Furkan Korkmaz est lui forfait) et bien en place autant offensivement que défensivement, Joel Embiid et ses copains restent sur une série de cinq victoires suite à leur succès face aux Wizards (141 à 136) d’un énorme Bradley Beal la nuit dernière. Peuvent-ils enchaîner dans un back-to-back ? Réponse cette nuit mais l’affiche s’annonce très lourde !

2h00 : Grizzlies – Cavaliers : les Cavs concurrencent les Grizzlies dans le duel des infirmeries (six absents de chaque côté) mais les deux équipes se livreront malgré tout une belle bataille au cours de la nuit. Restant sur deux défaites consécutives et privées de joueurs importants (Ja Morant et Jaren Jackson Jr. pour Memphis, Darius Garland et Kevin Love notamment pour Cleveland), les deux équipes ne s’avancent pas au top de leur forme pour ce match. La victoire comptera cependant beaucoup. Les Grizzlies de Dillon Brooks aimeraient quitter leur peu reluisante position de lanterne rouge de la Conférence Ouest tandis que les Cavs d’un Collin Sexton lui aussi incertain (touché à la cheville la nuit dernière) pourraient prolonger leur séjour au sein du top 8 de l’Est en l’emportant.

4h00 : Nuggets – Mavericks : là encore, si l’on parle de duel entre deux équipes au début de saison similaire, on a trouvé l’exemple parfait. Attendus, les Nuggets et les Mavericks ont mal démarré l’exercice 2020-21 et se retrouvent avec un même bilan inattendu de trois victoires et quatre défaites. Celui qui l’emportera dépassera son adversaire et devrait intégrer, au moins provisoirement, le top 8 à l’Ouest. Un bon début mais une position encore bien éloignée des objectifs des deux franchises. Ce duel entre Nikola Jokic et Luka Doncic, deux habitués des buffets à volonté et surtout deux candidats assumés au titre de MVP, est à ne manquer sous aucun prétexte. Le basket champagne va pétiller sur le parquet grâce aux deux Européens !

4h00 : Lakers – Spurs : pour cette 475e opposition entre les Californiens et les Texans cette saison, les Spurs vont tenter de surprendre les Lakers comme ils viennent de le faire face à leurs colocs, les Clippers. Patty Mills devra jouer comme il l’a fait lors du dernier match (27 points à 8/12 du parking) pour que l’équipe puisse y croire. Côté Angelinos, même s’ils gèrent de petits bobos, LeBron James (cheville) et Anthony Davis (aine) devraient bien être sur le parquet. Pas une très bonne nouvelle puisque le duo commence à se chauffer depuis le passage en 2021. Cependant, il ne faut pas oublier que c’est le premier match d’un back-to-back pour Los Angeles, ce qui pourrait pousser LBJ ou AD à prendre un match off. Méfiance donc.

4h00 : Blazers – Wolves : ça ne va pas fort du côté de Portland en ce début d’année 2021. L’entame de saison est largement moins bonne que prévu et les réflexions sur de possibles changements se multiplient ces derniers jours. Affronter des Wolves toujours privés de Karl-Anthony Towns, blessé au poignet, et restant sur cinq défaites sans lui, doit normalement rassurer Damian Lillard et ses potes. Après deux naufrages bien dégueulasses contre les Warriors (122 à 137) puis les Bulls (108 à 111), une nouvelle déception ferait tache et réchaufferait sans doute un peu plus la chaise de Terry Stotts sur le banc.

