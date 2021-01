Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et des Knicks qui ne font officiellement plus rire personne

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Un Markelle Fultz à nouveau frappé par la poisse, un Bradley Beal incandescent mais bien trop seul, un Gordon Hayward qui mérite sa thune, Payton Pritchard à deux doigts d’avoir son maillot retiré, Tyrese Haliburton à deux doigts de devenir le boss des Kings et les Knicks… qui visent la première place à l’Est. Tout ça ? Tout ça oui.

– Les rencontres de la nuit

Pacers-Rockets : 114-107

Magic-Cavs : 105-94

Sixers-Wizards : 141-136

Hawks-Hornets : 94-102

Heat-Celtics : 105-107

Knicks-Jazz : 112-100

Bucks-Pistons : 130-115

Pelicans-Thunder : 110-111

Suns-Raptors : 123-115

Warriors-Clippers : 101-108

Kings-Bulls : 128-124

– Ce qu’il fallait retenir

– Le top pick en TTFL : Bradley Beal

– Le Top 10 de la nuit : clique ICI

– Le classement

– Le programme de ce soir

1h30 : Nets-Sixers

2h : Grizzlies-Cavs

4h : Nuggets-Mavs

4h : Lakers-Spurs

4h : Blazers-Wolves

Allez hop, une de plus et on ne les compte même plus. La suite ? Une année 2021 qui commence sur les chapeaux de roue sur les parquets, en espérant que ça dure un peu plus longtemps qu’en 2020. Allez, on touche du bois, et on garde nos distances.