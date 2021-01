NBA Top 10 : Domantas Sabonis n’en a absolument rien à secouer de l’entente entre John Wall et DeMarcus Cousins

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui au menu… Joel Embiid face à des enfants et un cours de box-out obligatoire pour les meneurs du Heat.

#10 : Malcolm Brogdon est tellement respecté que la défense des Rockets lui fait une haie d’honneur jusqu’au panier. En même temps, la défense des Rockets n’est-elle pas une spécialiste des haies d’honneur jusqu’au panier ?

#9 : Donovan Mitchell tente de nous faire croire que son début de saison n’est pas complètement claqué, mais ça ne marche pas car nous ne sommes pas dupes.

#8 : alors c’est totalement improbable, mais Tobias Harris s’est vraiment transformé en Blake Griffin cette saison. Le Blake Griffin de 2015 hein.

#7 : Gordon Hayward n’est pas le seul à s’être montré face aux Hawks. Devonte’ Graham à la passe, Terry Rozier à l’élasto-finition, c’est validé.

#6 : Joel Embiid qui revient à grandes enjambées sur Raul Neto ? La suites est évidemment déconseillée aux moins de 18 ans.

#5 : David Nwaba aka The Demolition Man. Reste à savoir s’il serait capable de démolir les briques envoyées par James Harden.

#4 : Joel Embiid au poste sur Thomas Bryant ? La suites est évidemment déconseillée aux moins de 18 ans.

#3 : Domantas Sabonis n’en a absolument rien à secouer de la belle entente entre John Wall et DeMarcus Cousins. C’est officiel, le type est à une coupe de cheveux près d’être un candidat MVP.

#2 : Officiel : Khem Birch a réussi à rendre le Magic super swag. (On déconne, pas du tout).

#1 : c’est quoi le plus dingue dans cette histoire, c’est le game winner de Payton Pritchard ou le box-out de Goran Dragic et Tyler Herro ? Juste comme ça, on demande.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et encore bonne année.