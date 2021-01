Markelle Fultz n’y arrivera jamais : rupture d’un ligament croisé et fin de saison pour le meneur du Magic, FAIT CHIER

La nouvelle est terrible, et elle nous vient tout droit d’Orlando, qui accueillait une nouvelle fois Cleveland cette nuit. Quelques minutes seulement après l’entre-deux, Markelle Fultz s’est écroulé sur une pénétration avant de se tordre de douleur. Le genou gauche a lâché, fin de saison pour l’ancien numéro 1 de la Draft. Terrible on vous dit.

Le verdict est tombé assez vite, et c’est le genre de tweet signé Woj qu’on déteste. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Markelle Fultz a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, une blessure qui met évidemment fin à sa saison. C’est un énorme coup dur pour le meneur de 22 piges, lui qui a déjà traversé beaucoup de galères depuis son arrivée en NBA en 2017. Après l’expérience ratée de Philadelphie, Fultz était venu à Orlando pour enfin lancer sa carrière et semblait clairement sur la bonne voie. 72 matchs joués sur 73 l’an passé avec ses meilleures stats en carrière (12,1 points, 3,3 rebonds, 5,1 assists, 1,3 interception), un début de saison intéressant cette année pour contribuer au départ solide du Magic, avec en prime un record en carrière au scoring (26 points face aux Wizards fin décembre), de quoi avoir le sourire en Floride. Mais aujourd’hui, tout le monde fait forcément un peu la gueule au pays de Mickey, et ce malgré une nouvelle victoire du Magic contre les Cavaliers 105-94, victoire qui permet à Orlando de squatter la deuxième place de la Conférence Est avec un bilan de six succès pour deux revers. « Triste », « difficile à voir », voilà certains des termes employés dans le vestiaire floridien, évidemment très affecté.

Team has announced. Fultz will miss rest of season. Brutal blow for Magic and their young point guard. https://t.co/39NbLuWc4S — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 7, 2021

Coup dur pour Markelle, et coup dur pour le Magic, qui a lâché 50 millions de dollars pour le prolonger trois années supplémentaires durant l’intersaison, la preuve qu’il faisait vraiment partie du projet et qu’il avait plutôt convaincu lors de sa première campagne en Floride. Fultz est actuellement sous contrat avec Orlando jusqu’en 2024, c’est-à-dire encore trois saisons après celle-là. Ça lui laisse donc le temps de revenir, sans pression, et comme il est jeune, on veut être optimiste concernant le fait qu’il pourra retrouver la bonne dynamique sur laquelle il était avant la tuile de cette nuit. Même si on a l’impression qu’il est maudit, c’est le scénario espéré par la franchise d’Orlando, décidément pas vernie avec ses jeunots. Car on rappelle juste que Jonathan Isaac, le grand espoir du Magic, est lui aussi abonné à l’infirmerie. Également victime d’une rupture d’un ligament du genou en août dernier dans la bulle, Isaac ne jouera pas cette saison. Et comme si ça ne suffisait pas, le jeune Chuma Okeke, sélectionné par le Magic en 2019 avec le 16e choix, est out plusieurs semaines à cause d’une blessure au… genou. On pourrait parler aussi du vétéran Al-Farouq Aminu, toujours pas rétabli de sa blessure au ménisque, mais on va éviter de rentrer dans les détails car sinon les fans du Magic ne vont jamais s’arrêter de pleurer.

Retour à la case infirmerie pour Markelle Fultz. Frustrant, terrible, très chiant, utilisez les mots que vous voulez. Ce qui est sûr, c’est que le jeune meneur doit faire face à une nouvelle grosse épreuve dans son aventure NBA. On croise les doigts pour qu’il la surmonte.

Source texte : ESPN