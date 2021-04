Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Knicks qui s’en sortent de justesse… mais qui s’en sortent encore

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Les Hawks qui récupèrent la quatrième place à l’Est, les Celtics qui fauchent les Nuggets dans leur élan, Zion Williamson qui mange des enfants, les Knicks qui musclent leur jeu, DeMar DeRozan futur gouverneur du Texas, les Pacers qui se remettent en route au quasi-complet, les Clippers qui jouent à se faire peur et le Heat qui monte en régime. Ah oui, on a aussi eu une ex ceptionnelle ciollection de posters.

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit

BOGDAN. FEELIN’ IT. 🔥 He’s got 7 threes, and all 11 @ATLHawks points in the 3rd Q so far. 📱💻: https://t.co/QYhIeWqSiu pic.twitter.com/YcxhGEHrVa — NBA (@NBA) April 11, 2021

Facu to AG for the reverse jam! 💥@nuggets lead at half on NBA TV. pic.twitter.com/FOmvtaMJuG — NBA (@NBA) April 11, 2021

Zion has 25. It’s halftime. 😳 📱💻: NBA LP pic.twitter.com/1lXDAwXtJG — NBA (@NBA) April 12, 2021

✈️ LaVine SOARS in on League Pass ✈️ pic.twitter.com/wZbLI2tBeI — NBA (@NBA) April 12, 2021

20 points.

10 boards.

2 blocks. KP caps a BIG 1st half with this 🔨 on League Pass. pic.twitter.com/YJz5MM4IOK — NBA (@NBA) April 12, 2021

Dame passes Dirk for 11th on the all-time MADE THREES list! #RipCity pic.twitter.com/APXcSib9HU — NBA (@NBA) April 12, 2021

PG-13, OVER THE TOP! 🤯 LAC up 5 with 3:09 left on NBA LP. pic.twitter.com/UfXmpcyvFy — NBA (@NBA) April 12, 2021

– Le top pick en TTFL : Jonas Valanciunas

– Le Top 10 : Clique ICI

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h30 : Knicks-Lakers

1h30 : Mavericks-Sixers

2h : Magic-Spurs

2h : Wolves-Nets

3h : Grizzlies-Bulls

3h : Pelicans-Kings

3h : Jazz-Wizards

4h : Warriors-Nuggets

4h : Suns-Rockets

Voilà pour le récap de cette longue nuit, douze heures de NBA et dix matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !