NBA Top 10 du jour : avis aux amateurs, cette nuit il y avait de quoi tapisser votre chambre de posters

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Luka Doncic nous a fait une Kitzbühel 2021, à savoir passer entre de grande portes autrichiennes pour remporter le globe.

#9 : incroyable, Jaxson Hayes a connu cette nuit l’apogée de sa merveilleuse carrière.

#8 : la légende dit que Derrick Jones Jr. a besoin d’un aéroport pour décoller. Rapport au fait que c’est un avion, toussa, bref.

#7 : DeMar DeRozan called game, et sa saison est absolument incroyable.

#6 : la légende dit que Zach LaVine a besoin d’un nid pour décoller. Rapport au fait que c’est un oiseau, toussa, bref.

#5 : tiens, Nikola Vucevic a glissé sur une peau de banane.

#4 : Dorain Finney-Smith nous a fait une presque Kitzbühel 2021, à savoir rentrer dans des portes autrichiennes pour ne pas remporter le globe. Par contre, il a remporté le respect de Jakob Poeltl et il est même reparti avec ses dents.

#3 : Lonnie Walker s’est mêlé à la fête des voisins texans, et le petit saute plutôt haut.

#2 : la violence du poster de Paul George sur Isaiah Stewart cette nuit n’a d’égal que la violence et la hauteur de celui de Miles Bridges sur Clint Capela.

#1 : la violence du poster de Miles Bridges sur Clint Capela cette nuit n’a d’égal que la violence de celui de Paul George sur Isaiah Stewart.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !