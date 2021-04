James Wiseman victime d’une déchirure du ménisque : saison probablement terminée, nouvelle tuile pour le gamin

C’est la mauvaise nouvelle du week-end, et elle nous vient tout droit de San Francisco. Victime d’une blessure au genou lors du match des Warriors samedi contre Houston, James Wiseman a de grandes chances de rater tout le reste de la saison. Dur…

On ne reverra probablement pas James Wiseman cette saison. Samedi, lors de la rencontre opposant les Warriors aux Rockets, le numéro 2 de la Draft 2020 a été victime d’une vilaine chute suite à une collision en plein air avec Kenyon Martin Jr., chute provoquant un gros bobo au genou droit et un retour aux vestiaires. Verdict, déchirure du ménisque. Ouch ! L’info a été balancée hier soir par Shams Charania de The Athletic. Et qui dit déchirure du ménisque dit probablement fin de saison pour l’intérieur rookie de Golden State, mais cela reste à confirmer. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Wiseman a passé des examens dimanche mais d’autres sont à prévoir dans les jours à venir pour déterminer exactement la nature de la blessure et ensuite mettre en place un planning de rééducation. En tous les cas, c’est un coup dur pour Wiseman, qui commence à enchaîner les tuiles. Alors que ses copains de classe Anthony Edwards et LaMelo Ball – respectivement premier et troisième choix de la Draft 2020 – réalisent une belle voire très belle (pour LaMelo, même s’il est lui aussi blessé) campagne rookie, Wiseman galère un peu pour se faire une place au soleil et cette blessure ne va évidemment rien arranger.

James Wiseman has left the floor after taking this hard fall pic.twitter.com/Xfcj51dbI2 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 11, 2021

Au total, James Wiseman a raté 14 matchs cette saison. D’abord, il y a eu cette blessure au poignet qui l’a obligé à rester sur la touche du 30 janvier au 20 février. Ensuite, c’est le protocole sanitaire de la NBA qui est venu ralentir la saison de Wiseman, avec quasiment une semaine d’absence au cours du mois de mars. Et on ne parle même pas de sa préparation d’avant-saison, largement perturbée par le COVID. C’était déjà difficile pour les rookies de s’intégrer à la Grande Ligue étant donné le peu de temps séparant la Draft et le début de la saison régulière (à peine un mois, sans Summer League et avec un camp d’entraînement raccourci), c’était sans doute encore plus dur pour Wiseman, d’autant plus qu’on parle d’un jeunot qui n’a joué que… trois matchs NCAA en 2019-20. On peut presque dire que le gamin a fait le grand saut du lycée vers la NBA, alors forcément il y a eu des hauts et des bas quand il était sur le terrain. Sur les 39 matchs joués, le pivot de 19 ans a lâché des stats de 11,5 points à presque 52% au tir, 5,8 rebonds et 0,9 contre en 21,4 minutes. Une production correcte avec quelques performances vraiment prometteuses dans le lot, mais aussi des prestations nous rappelant clairement qu’on parle d’un rookie qui a beaucoup beaucoup de choses à apprendre. Malheureusement, c’est surtout en jouant qu’on apprend et les Warriors, qui voulaient lui donner plus de responsabilités en cette fin de saison (Wiseman a été titulaire les dix derniers matchs), ne pourront pas compter sur lui lors des semaines à venir. Décidément, les Dubs et les blessures depuis deux ans, c’est hardcore…

Saison rookie compliquée pour James Wiseman, saison rookie probablement terminée pour James Wiseman. On va évidemment attendre les prochaines infos concernant la durée de son absence mais on serait surpris de revoir le jeune pivot dans les prochains temps. Remets-toi bien gamin.

Source texte : The Athletic, ESPN

