James Wiseman, débuts validés : de l’envie mais de la maladresse, puis du temps de jeu et de belles promesses

C’était l’une des belles surprises du début de soirée. Indisponible et privé de pré-saison à cause du virus dont on taire le nom, le n°2 de la Draft James Wiseman était bien présent cette nuit pour le premier match de la saison et Steve Kerr avait même choisi de… le titulariser. Pas de temps à perdre pour la cellule développement, le grand bain c’est tout droit.

La première impression ? Celle d’un grand machin de plus de 2m15, sorte de DeAndre Jordan qui voudrait être Kevin Durant, plein de bonne volonté mais un peu juste au niveau technique. Spoiler, on parle des premières secondes en NBA d’un gamin de 19 ans qui a joué cinq matchs de basket depuis un an. L’envergure est incroyable mais les skills un peu trop Shaqtin, et James Wiseman enchaine mains qui glissent et fautes offensives un peu bébêtes. C’est d’ailleurs ça notre première impression : un grand gamin volontaire mais un peu bébête. Rapidement remplacé par Kevon Looney après un premier tomar dès l’entame, on se dirige ensuite vers une première très discrète pour le rookie, d’autant plus que le score commence à gonfler en faveur des Nets.

Sauf que Steve Kerr est loin d’être con, et alors que le score n’offre plus vraiment de suspense, le coach des Warriors va alors relancer sa jeune liane. Bonne idée. Bonne idée car, délesté de la pression du résultat et la tension du début de match retombée, Wiseman va alors nous montrer ce pour quoi les Warriors l’ont réellement choisi. Sa taille, évidemment, mais aussi et surtout cette capacité à dribbler, à courir et à shooter. De la mobilité et quelques gros tirs qui n’ont rien à envier à ceux du n°7 adverse, il y a définitivement plus de KD que de Dede Jordan chez ce jeune homme. 2m15 et plus si affinity sneakers, et donc un profil de grand qui court et qui s’écarte, le genre de phrase qui met Kevon Looney hors-courses à peine après l’avoir prononcé, et donc une très bonne nouvelle pour les fans des Dubs qui pourront très vite apprécier la doublette Wiseman / Green à l’intérieur, qui semble en apparence d’une complémentarité monstre.

Le potentiel de James Wiseman, en 60 secondes. Pick and pop, trois-points, ficelle. Balle sur l’aile, jump-shot, ficelle. Pick and roll, décolle, alley-oop. pic.twitter.com/i5wlgttRik — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2020

Une première très encourageante pour le petiot, peut-être même ce matin la seule raison de sourire de la fanbase des Dubs. Le retour de Stephen Curry c’est bien, le charme fou de Kelly Oubre Jr. c’est pour les potins, mais alors le potentiel de James Wiseman ? On va en reparler très vite, c’est une promesse.