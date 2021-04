Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Sixers – Nets ce mercredi, une finale de l’Est avant l’heure

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Les amateurs de NBA vont être comblés cette semaine avec de grosses affiches dans tous les sens. On passe direct à mercredi pour le choc entre les co-leaders de la Conférence Est, les Sixers qui reçoivent les Nets à partir de 1h30. Le lendemain, petit cours d’histoire avec un nouveau chapitre de la rivalité Lakers – Celtics. Et puis samedi, ces mêmes Lakers recevront le Jazz en possession du meilleur bilan de toute la NBA. Un must-win pour les deux équipes dans le but de marquer des points avant le début des Playoffs. Et pour ceux qui n’en ont pas eu assez, le Miami – Brooklyn en prime time du dimanche devrait permettre de vous rassasier avant de remettre ça la semaine prochaine !

Dans la nuit du lundi 12 avril

Utah Jazz – Washington Wizards à 3h (beIN 4)

Golden State Warriors – Denver Nuggets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 13 avril

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers à 1h30 (beIN 1)

Charlotte Hornets – Los Angeles Lakers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 14 avril

Philadelphie Sixers – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

New Orleans Pelicans – New York Knicks à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 15 avril

Los Angeles Lakers – Boston Celtics à 4h (beIN 1)

Phoenix Suns – Sacramento Kings à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 16 avril

Utah Jazz – Indiana Pacers à 21h (beIN 1)

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets à 1h30 (beIN 4)

Golden State Warriors – Washington Wizards à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 17 avril

Los Angeles Lakers – Utah Jazz à 22h30 (beIN 1)

Boston Celtics – Golden State Warriors à 2h30 (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Memphis Grizzlies à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 18 avril

Miami Heat – Brooklyn Nets à 21h30 (beIN 3)

Orlando Magic – Houston Rockets à 1h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…