Top 10 dunks de Miles Bridges : l’homme a un sérieux passif avec les arceaux, et il le fait ressentir à tout le monde

Après le poster de la nuit – voire même de l’année – de Miles Bridges sur Clint Capela, la NBA a décidé de sortir un top 10 des plus beaux dunks de l’acrobate de Charlotte. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Monsieur a de la dynamite dans les jambes.

Bridges a beau n’avoir que 23 ans, la liste d’arceaux martyrisés par le Frelon est long, très long. De plus, on ne peut pas dire qu’il ne joue que sur un registre de dunks. Non, ce serait trop facile. Il a de tout dans sa besace. Du deux mains, du moulin en veux-tu en voilà, des appels deux pieds et une détente qui fait de lui un partenaire idéal pour les alley-oops. Sa relation avec le meneur LaMelo Ball a d’ores et déjà un surnom évocateur : AirBnB. Et si vous pensiez que Miles Bridges ne faisait que sauter sans élégance, prenez bien en compte que niveau agilité, on est sur du très, très, haut niveau. Des drives à base de spin move dans la raquette, feinte de départ et le fameux coup de balai qu’on nous apprend en poussin, de quoi créer un bon décalage, et le chemin au panier est plus que dégagé. Le Frelon semble bien parti pour poursuivre sur cette voie de marsupilami, sur qui il va falloir faire attention à ne pas baisser la garde, au risque de finir en position de victime sur tous les highlights. De notre côté, on ne rêve que d’une participation de Bridges au prochain Slam Dunk Context, face à du Ja Morant et compagnie. En attendant, installez-vous bien, nettoyez-vous les mirettes et écartez de vous tout objet fragile – au risque de tout faire voler en voyant ce top 10.

Si vous comptiez vous réveiller en douceur, gardez cette vidéo sous le coude pour plus tard. Les autres, si vous voulez voir les cercles de la Ligue trembler, vous êtes à l’endroit parfait.