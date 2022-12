Le choc de la nuit avait lieu au Chase Center de San Francisco où Warriors et Celtics se retrouvaient pour un remake des dernières Finales NBA. Au terme d’un match bien maitrisé, c’est Golden State qui l’emporte 123-107.

Pour la box score de cette rencontre, merci de suivre le guide.

Difficile de donner un favori avant ce match. D’un côté Boston écrase tout ce qui bouge des deux côtés du pays, de l’autre Golden State reste cette équipe qui est capable de se sublimer lors des grandes occasions, d’autant que les Dubs sont particulièrement féroces dans leur antre. Plus qu’un flashback des dernières finales, ce match doit être l’occasion pour les uns comme pour les autres de faire le point sur leur niveau du moment. En allant gagner à Golden State, Boston enverrait un énième message à la concurrence alors que les Dubs ont besoin de prouver qu’ils peuvent jouer les yeux dans les yeux avec les gros morceaux du championnat.

On ouvre donc le bal avec des acteurs qui ont visiblement envie de danser en courant. Ça galope de tous les côtés, on joue vite, ce rythme fait comme souvent les affaires des Warriors. Agressif et adroit, Klay Thompson trouve rapidement le chemin de la ficelle avec 12 points dès le premier quart-temps. Golden State joue propre, Jayson Tatum commence lui bien mal son match en face, entre fautes rapides et tirs manqués. Les Dubs font logiquement la course en tête dans ce début de match. Wiggins absent, Jordan Poole prend le rôle du troisième homme pour soutenir les Splash Brothers. Si les Warriors sont sérieux en défense, les premières pertes de balle dans le second quart-temps sont sanctionnées de manière implacable par Boston, qui en profite pour se rapprocher doucement au tableau d’affichage. Les retours de Klay Thompson et Steph Curry font un bien fou à Golden State mais le trio Brogdon-Brown-Tatum finit fort la période. À la pause, il y a clairement match. (68-63)

On entre dans le temps fort des Warriors, le fameux retour des vestiaires, et les hommes de Steve Kerr comptent bien prendre le large. Là encore, Boston s’accroche bien. Jayson Tatum retrouve un peu d’efficacité, Jaylen Brown lui emboite le pas. Mais comme depuis le début du match, les Splash Brothers sont là pour répondre du tac au tac, avec Jordan Poole en électron libre. C’est trop compliqué pour les Celtics. Limités à cause des absences de Al Horford mais aussi Robert Williams, les verts manquent de joueurs fiables sur lesquels s’appuyer dans les moment clefs. Et de l’autre côté Golden State compte plusieurs gaillards qui font leur match. Les deux acolyte du backcourt, on l’a déjà dit, mais aussi un Kevon Looney au four et au moulin dans la raquette et un Jonathan Kuminga qui affiche son meilleur visage, se permettant même d’aller claquer un bon gros dunk sur la poire de… Jayson Tatum.

Kuminga over Tatum 👀 pic.twitter.com/X9ulOwsFh0 — NBA TV (@NBATV) December 11, 2022

Un dernier coup d’accélérateur des Splash Bros plus tard, Boston est obligé de déposer les armes. Monstrueux depuis le début de saison, Jayson Tatum aura symbolisé les difficultés des Celtics ce soir (18 points, 7 rebonds à 6/21 au tir). En face, Klay Thompson nous aura fait dans le vintage avec 34 points à 14/26, pour accompagner les 32 points, 7 passes et 6 rebonds d’un Stephen Curry toujours aussi déconcertant de facilité.

Les Warriors s’offrent Boston au Chase Center et par la même occasion un match référence. De quoi faire le plein de confiance avant d’entamer un gros road trip de six matchs. Les Dubs vont-ils enfin carburer à l’extérieur comme à domicile ?