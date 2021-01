Preview de la soirée NBA : Suns et Wizards toujours à l’isolement, on se motivera avec le possible retour de Ja Morant

Nous aurions dû avoir droit à une nuit chargée avec dix rencontres mais deux d’entre elles sont d’ores et déjà reportées à cause du COVID. Le programme nous réserve tout de même quelques belles choses dont un possible retour de Ja Morant. On fait le tour de ce qui nous attend !

À la suite d’une nuit NBA à cinq rencontres bien calme puisqu’ayant pu se dérouler dans son intégralité, nous voilà reparti pour vivre une soirée en partie modifiée par ce satané COVID. Même s’il faut avouer que ce virus nous gâche bien la vie, profitons de ce qui nous sera proposé lors des prochaines heures !

Reporté : Pistons – Wizards : le choc des losers de la Conférence Est n’aura malheureusement pas lieu. En tout cas pas à la date prévue. Après l’avoir emporté face aux Suns (128 à 107), les Wizards ont eux aussi été touchés par le COVID et sont placés à l’isolement pour le moment. Leurs matchs contre le Jazz (mercredi soir) et donc contre les Pistons la nuit prochaine ont été annulés par précaution. Ça permet à Russell Westbrook, touché aux quadriceps et annoncé sur la touche jusqu’à début février au minimum, de gagner un temps précieux dans sa guérison. Les Pistons reprendront eux le cours de leur saison dès demain avec un déplacement à Miami, mais toujours sans le Frenchie Killian Hayes, sérieusement touché à la hanche.

The Washington Wizards are now up to five players who have tested positive for coronavirus, sources tell me and @fredkatz. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2021

1h30 : Cavaliers – Knicks : ce n’est pas la joie pour les Cavaliers et les Knicks. Si les situations diffèrent tout de même, les résultats ne se sont pas bien réjouissants pour les deux équipes ces derniers jours. Les Cavaliers restent sur trois défaites consécutives, concédées sans de nombreux cadres dont Kevin Love, Collin Sexton ou encore Darius Garland. Andre Drummond, pour l’instant incertain à cause d’un tendon d’Achille douloureux, devrait être là cette nuit, tout comme les recrues Jarrett Allen et Taurean Prince. Leur renfort ne sera pas de trop pour se relancer contre des Knicks battus lors des quatre derniers matchs et toujours privés de Frank Ntilikina. Le rookie Obi Toppin est lui complètement remis de sa blessure et on aimerait le voir un peu plus après ses quelques secondes sur le parquet à la toute fin du derby face aux Nets (109 à 116). Thibodeau, fais-nous tourner un peu plus ton effectif bordel !

1h30 : Celtics – Magic : quel cinq de départ va bien pouvoir être aligné par Brad Stevens ce soir ? C’est la question que tout le monde se pose après une semaine et trois rencontres reportées pour Boston. Jaylen Brown, Semi Ojeleye, Javonte Green et Daniel Theis devraient bien être de la partie pour accompagner les joueurs non touchés par le COVID, tandis que Jayson Tatum, Carsen Edwards et Robert Williams devront eux attendre encore un peu. Kemba Walker s’approche lui d’un retour en match puisque son genou n’est plus douloureux, mais prendra tout de même le temps nécessaire pour être à 100%. Le premier affrontement avec le Magic ayant été reporté, le deuxième pourra tout de même se disputer. Orlando doit faire face à une hécatombe puisque six joueurs majeurs sont absents dont Evan Fournier, toujours touché au dos. Nikola Vucevic va devoir montrer de quoi il est capable pour stopper la série de trois défaites de son équipe après un début de saison sponsorisé par Disney !

1h30 : Bucks – Mavericks : le choc de la soirée nous offre un duel entre des Bucks sur trois succès consécutifs et des Mavericks avançant bien malgré le COVID. En effet, privé de plusieurs joueurs, Dallas a pu compter sur un grand Luka Doncic pour construire sa série de quatre victoires toujours en cours. Il faudra bien ça pour compenser les absences de Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson, Josh Richardson et encore Maxi Kleber ainsi que Dwight Powell qui seront vraisemblablement toujours privés de jeu par le protocole sanitaire. Heureusement, Luka pourra compter sur le retour au jeu de Kristaps Porzingis, qu’on espère voir enchaîner si sa cheville ne le gêne pas trop. Dallas retrouve au bon moment une arme utile pour ralentir l’impact de Giannis Antetokounmpo. Ce sera l’une des clés de la rencontre !

2h00 : Wolves – Grizzlies : rien ne va du côté des Wolves et pas sûr que les choses ne s’arrangent dans la nuit. Pour cause, malgré le retour d’un Karl-Anthony Towns encore loin d’être complètement remis de sa blessure au poignet, l’équipe n’arrive pas à trouver de continuité. L’affaire va encore se compliquer la nuit prochaine avec le comeback attendu de monsieur Ja Morant, autorisé à rejouer après sa blessure à la cheville de toute fin décembre 2020. Pour ne rien arranger, les Espagnols Ricky Rubio et Juancho Hernangomez seront absents puisque placés à l’isolement à cause du COVID. Attention à la catastrophe en cas de seconde défaite en trois joueurs face aux Grizzlies après celle concédée mercredi soir (108 à 117) par les Wolves !

Morant has missed eight games with a Grade 2 ankle sprain suffered vs. Nets on Dec. 28. https://t.co/17mfSgkOnC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 14, 2021

2h00 : Thunder – Bulls : encore un match entre deux équipes sur une mauvaise série. Si le Thunder, restant tout de même sur deux défaites contre les Spurs (102 à 112) et les Lakers (99 à 128), se débrouille plutôt bien au sein d’une Conférence Ouest très relevée au vu de la qualité de son effectif, les Bulls déçoivent un peu à l’Est. Billy Donovan et ses gars viennent de concéder trois défaites frustrantes et ont dû bien les ruminer puisqu’ils n’ont plus joué depuis dimanche soir à la suite du report de leur match contre les Celtics. L’occasion de se relancer est belle pour Zach LaVine et ses coéquipiers. Les retours annoncés de Lauri Markkanen et Ryan Arcidiacono, sortis du protocole COVID, ainsi que les participations probables à la rencontre d’Otto Porter Jr. et Garrett Temple feront le plus grand bien face à Shai Gilgeous-Alexander et le reste du groupe inattendu du Thunder.

3h00 : Jazz – Hawks : de retour à Salt Lake City après un road trip de six rencontres (et non sept puisque le match contre les Wizards a été reporté), le Jazz aimerait poursuivre sa série de trois victoires avec le scalp des Hawks. Ce sera en tout cas sans Joe Ingles, touché au tendon d’Achille. Très désiré depuis son arrivée à Atlanta au cours de l’intersaison, Rajon Rondo pourrait venir apporter sa défense et son expérience à Trae Young et ses coéquipiers de la ligne arrière si la confiance en son genou douloureux est suffisante. Les Aiglons seront cependant privés de Danilo Gallinari, Kris Dunn et Bogdan Bogdanovic pour tenter de confirmer après avoir sorti la tête de l’eau contre des Sixers affaiblis par le COVID (112 à 94) et avoir vu leur duel avec les Suns reportés à cause de ce même virus.

Reporté : Suns – Warriors : si aucun joueur de l’effectif des Suns n’a pour le moment été testé positif au COVID, l’ensemble du groupe a été placé à l’isolement par précaution après avoir affronté les Wizards (107 à 128) lundi soir. Après un premier match reporté face aux Hawks, la NBA a annoncé avoir préféré également repousser les deux rencontres suivantes disputées par Phoenix, la première face aux Warriors et la seconde contre les Pacers. Après leur défaite face aux Nuggets (104 à 114) la nuit dernière, Stephen Curry et ses coéquipiers s’évitent eux un back-to-back et bénéficient d’un jour de repos supplémentaire avant de se déplacer à Los Angeles pour y affronter les Lakers à l’occasion du Martin Luther King Day lundi soir.

4h00 : Lakers – Pelicans : le plan se déroule sans accroc du côté de la Cité des Anges en ce début de saison 2020-21. En tête de la Conférence Ouest avec un bilan de dix victoires et trois défaites, les Lakers gèrent très bien malgré une courte période d’inactivité à la suite de leur sacre face au Heat en octobre 2020. Sur quatre victoires consécutives, LeBron James et ses coéquipiers affrontent cette nuit des Pelicans restants au contraire sur quatre défaites. L’équipe coachée par Stan Van Gundy sera privée de Lonzo Ball, touché au genou, mais devrait pouvoir compter sur Eric Bledsoe, Steven Adams, et surtout sur le retour de Zion Williamson pour tenter de retrouver le goût de la victoire. Les Lakers jouent eux toujours des statuts en annonçant plusieurs joueurs (LBJ, Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope et Wesley Matthews) incertains. Ils devraient néanmoins tous être en capacité de jouer ce soir.

Zion Williamson has been cleared to resume team activities, source says. He's good to play tomorrow night vs. the Lakers. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) January 14, 2021

4h00 : Kings – Clippers : la nuit se clôturera avec un déplacement au Golden 1 Center pour l’autre équipe de Los Angeles. Pendant que les Lakers occuperont le Staples Center, Kawhi Leonard et ses coéquipiers tenteront d’aller chercher un troisième succès consécutif face à Sacto. Les Kings, plus en difficulté depuis début 2021, espèrent eux repartir du bon pied. De’Aaron Fox attend lui de savoir si Patrick Beverley, encore incertain pour « raisons personnelles », sera là pour lui coller au train en défense. Lou Williams, un peu en dedans cette saison, est également annoncé incertain en raison d’une gêne à la hanche. Côté Kings, Buddy Hield, souffrant toujours de la cheville, sera vraisemblablement prêt à aider son jeune meneur et prendre sa relève au scoring si besoin. Voir le shooteur apporter avec constance serait le bienvenu !

Si la nuit NBA se présentant devant nous est une nouvelle fois incomplète, privée de deux des dix rencontres prévues au départ, on aura tout de même droit à de sacrés duels. Les Mavericks de Luka Doncic se déplacent à Milwaukee, tandis que les Celtics retrouvent eux le parquet du TD Garden après près d’une semaine de pause. Pour finir de vous convaincre, Ja Morant pourrait faire son retour au jeu, et ça, c’est une information popcorn, alors on reste éveillé pour savoir si ce sera le cas !

Source texte : Rotoworld