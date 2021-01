Kyrie Irving devrait faire son retour ce week-end : Uncle Drew sort de son trou, mais faudra d’abord passer à la caisse

Absent depuis une bonne dizaine de jours pour « raisons personnelles », Kyrie Irving a laissé planer le doute à son sujet en gardant le silence, mais Uncle Drew devrait bientôt réapparaître sur vos écrans. En effet, le briseur de chevilles pourra normalement retrouver son équipe samedi, avec un porte-monnaie un peu plus léger.

Aperçu dans une fête d’anniversaire pour les 30 ans de sa sœur, Kyrie Irving passera effectivement à la caisse, la NBA ayant conclu qu’Uncle Drew n’avait pas respecté le protocole sanitaire de la Ligue après avoir réalisé sa petite enquête. 50 000 dollars d’amende, soit le même montant que James Harden il y a quelques semaines, sanctionné pour des raisons similaires. La nouvelle a été annoncée par la NBA à travers un communiqué partagé par Malika Andrews d’ESPN. En plus de ses 50 000 billets verts, Kyrie va également perdre 816 898 dollars de salaire, à savoir l’équivalent de deux matchs manqués. Au total, Irving a raté cinq rencontres depuis le 7 janvier et parmi elles, on a deux absences pendant sa période de quarantaine de cinq jours, à savoir le back-to-back de mardi et mercredi contre Denver et New York. Voilà pour les sanctions. Maintenant, concernant son retour avec les Nets, il y a de bonnes chances qu’il se fasse ce week-end. Car cette période de quarantaine prend fin dès samedi, à condition évidemment qu’Irving continue d’être testé négatif au COVID. Si tout se passe comme prévu et qu’Uncle Drew sort du protocole sanitaire, il sera éligible pour participer à la rencontre de demain entre les Nets et le Magic à Brooklyn. Alors évidemment, connaissant Kyrie, on peut se demander s’il se pointera vraiment à la salle, ou même si Steve Nash voudra le faire jouer car il a quand même raté dix jours de basket le bonhomme. Mais selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Irving is expected to play, ce qui signifie qu’on peut s’attendre à une participation de sa part. On préfère quand même patienter jusqu’à 23h59 samedi avant de s’emballer.

Si Kyrie Irving ne décide pas de faire un tour du monde entre-temps, on pourrait voir les grands débuts du nouveau Big Three de Brooklyn dès demain. On reste au conditionnel car la participation de James Harden n’est pas assurée. Comme l’indique Malika Andrews, chaque joueur impliqué dans le trade XXL d’Harden doit passer sa visite médicale (c’est fait pour Ramesse) pour que ce dernier puisse participer aux activités de l’équipe. Ce n’est pas le cas pour l’instant et le Barbu ne peut donc pas prendre part à l’entraînement du jour avec Brooklyn. On va suivre tout ça de près, et on croise les doigts pour que cette première sortie du monstre à trois têtes composé de Kevin Durant, Kyrie et Harden se fasse le plus rapidement possible car on a vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et puis forcément, en marge de cela, on attend également une explication d’Uncle Drew pour son absence. Visiblement excité à l’idée de rejoindre le groupe et tâter à nouveau la grosse balle orange, Irving va devoir faire face à beaucoup de questions suite aux récents événements, reste à voir comment il va se justifier parce que cette situation a quand même pesé sur les Nets ces derniers jours.

Les Nets version Kevin Durant – Kyrie Irving – James Harden pourraient donc entamer leur quête du titre dès demain. Alors réservez votre samedi soir pour mater ce Nets – Magic, et puis de toute façon on ne peut rien faire d’autre en ce moment.

Source texte : ESPN

Irving will have to forfeit the salary for the games he missed in a five day quarantine, which ends Saturday, the league says. https://t.co/cig2FhmZiU — Malika Andrews (@malika_andrews) January 15, 2021

As long as he tests negative and clears protocol, Kyrie Irving will be available and expected to play for the Nets vs. Orlando on Saturday, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 15, 2021