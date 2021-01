Kyrie Irving serait « excité » de revenir : bah… reviens en fait, enfin bref, donne des nouvelles, fais quelque chose quoi

Toujours absent des parquets pour une raison inconnue, Kyrie Irving serait néanmoins excité de revenir selon son GM Sean Marks, de surcroît après le trade de James Harden aux Nets. Ici ? On soupçonne Kyrie d’avoir disparu pour faire baisser sa cote et ainsi éviter un trade vers les Rockets. Malin le Kyrie.

Disparu des radars depuis une semaine puis aperçu à la soirée d’anniversaire de sa sœur, Neymar Kyrie Irving a enfin donné de ses nouvelles par le biais de son General Manager Sean Marks, qui a donc déclaré que Kyrie serait “très excité” à l’idée de revenir sur les parquets après l’annonce de l’arrivée du Barbu dans la Bed Stuy. Néanmoins, Marks a précisé que son retour n’a pas de date précise et que cela dépendra majoritairement de l’investigation en cours de la NBA à l’encontre du meneur de 28 ans, champion NBA en 2016 avec les Cleveland Cavaliers. Azy, on n’est plus à deux jours près hein.

Sean Marks said that signing James Harden wasn't directly related to Kyrie Irving's absence. Marks said that he has spoken to Irving and the guard is "excited" to get back on the court, but Marks reiterates the timeline will be impacted by the NBA's investigation. — Malika Andrews (@malika_andrews) January 14, 2021

Même si Galilée Kyrie Irving est excité de jouer au ballon orange avec James Harden, il devra sûrement passer par une quarantaine et une lourde amende pour avoir enfreint le protocole sanitaire de la Ligue. Une attitude qui a peut-être permis au joueur d’éviter un déménagement vers Houston puisque selon Tim Manchon de ESPN, les Rockets n’avaient aucune envie de récupérer le meneur dans un potentiel trade d’Harden. On les comprend, car avoir Kyrie dans ton équipe c’est cool mais avoir Kyrie dans ton équipe qui disparaît sans prévenir c’est moins attirant. De plus, les Rockets ont besoin de tout sauf de drama après avoir passé près de trois mois au centre d’un shitstorm médiatique autour des envies d’ailleurs de James Harden et Russell Westbrook.

Le retour de Kyrie Irving en NBA est à l’horizon selon Sean Marks et celui-ci serait même excité à l’idée de jouer avec son nouveau coéquipier James Harden. Une bonne nouvelle quand on sait que les deux vont devoir se partager la balle et trouver une certaine alchimie. On espère tout de même qu’Uncle Drew est tout aussi excité de se bouger… en défense car les Nets vont en avoir besoin, et on espère aussi que son retour coïncidera avec un nouveau départ pour cet étrange personnage. Car tout aussi étrange qu’il puisse être, la NBA a besoin de Kyrie.