Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et une nuit tranquille, tout le contraire d’une chanson de Catherine Lara

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Pas de grosse révolution mais des Raptors et des Rockets qui s’imposent au finish, un Curry chaud patate mais trop seul et des Blazers à la rue face aux Pacers et qui ont surtout perdu de nouveau Jusuf Nurkic.

– les rencontres de la nuit

Sixers-Heat : 125-108

Raptors-Hornets : 111-108

Spurs-Rockets : 105-109

Nuggets-Warriors : 114-104

Blazers-Pacers : 87-111

– Ce qu’il fallait retenir

Les Sixers ont tabassé le heat grâce à un énorme match de Shake Milton.

En même temps, le Heat avait une fois de plus envoyé son équipe réserve.

Les Raptors ont pris chaud derrière la ligne, puis les Hornets sont revenus, mais le plus fort c’était… Chris Boucher.

Les Rockets ont remporté leur premier match post Harden, malgré un gros Keldon Johnson.

DeMar DeRozan a raté le game winner

Jae’Sean Tate a régalé en défense

Stephen Curry était inspiré, mais Stephen Curry était un peu trop seul.

Nikola Jokic a lâché son 487ème triple-double de la saison, et il est toujours, évidemment, en triple-double de moyenne.

Les Pacers sont une meilleure équipe de basket que les Blazers, sans même parler de l’arrivée de Caris LeVert.

Jusuf Nurkic s’est éclaté le poignet, les Blazers ne seront donc jamais en paix.

– Le top pick en TTFL : Shake Milton

– Le classement

– Le Programme de ce soir :

Pistons-Wizards : reporté

Suns-Warriors : reporté

1h30 : Celtics – Magic

1h30 : Cavs-Knicks

1h30 : Bucks-Mavs

2h : Wolves-Grizzlies

2h : Thunder-Bulls

3h : Jazz-Hawks

4h : Lakers-Pels

4h : Kings-Clippers

Et une nuit NBA de plus au compteur, en espérant que le COVID nous laisse en savourer beaucoup d’autres. C’était plutôt calme cette fois-ci et à vrai dire de temps en temps… ça ne fait pas de mal. Spoiler, ce soir ça repart de plus belle alors bon repos.