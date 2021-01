NBA Top 10 : James Wiseman a décollé, Bol Bol a essayé de l’arrêter, mais pas de bol

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui au menu du gros poster dunk, James Wiseman et Miles Bridges pulvérisant Bol Bol et Chris Boucher.

#10 : avec toutes les absences à Miami, certains en profitent pour se montrer. C’est le cas de Chris Silva, qui s’en prend à Joel Embiid en personne.

#9 : on reste à Philadelphie, avec Ben Simmons qui lâche du caviar pour Dwight Howard.

#8 : DeMar DeRozan en ligne de fond, c’est beau.

#7 : DeMar toujours, cette fois en mode distributeur, et c’est le jeunot Keldon Johnson qui fait le reste.

#6 : Chris Boucher souhaite la bienvenue au rookie LaMelo Ball. Avec le regard et le hochement de tête qui vont bien en plus.

#5 : on reste dans le même match, avec un Miles Bridges qui montre qu’il n’est pas qu’un dunkeur de folie.

#4 : Keldon Johnson, again. Il était énervé cette nuit le petit.

#3 : depuis quand Nikola Jokic lâche des dunks renversés ?

#2 : servi par Stephen Curry, James Wiseman décide d’attaquer le cercle. Et ce n’est pas Bol Bol qui va l’empêcher de conclure violemment.

#1 : on a parlé de Chris Boucher, on a parlé de Miles Bridges, les deux se rencontrent dans les airs pour l’action de la nuit. On vous laisse découvrir.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et encore bonne année.