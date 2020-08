NBA Top 10 du jour : Jusuf Nurkic a ratatiné Bol Bol, désormais vous l’appellerez Mug Mug

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Richaun Holmes qui explose, Andre Iguodala qui a de bons restes, Kristaps Porzingis qui déploie ses ailes, Kendrick Nunn qui dit non à Eric Bledsoe, la connexion Lonzo Ball – Zion Williamson, Damian Lillard à douze mètres, un Giannis Antetokounmpo beaucoup trop puissant, un Giannis Antetokounmpo beaucoup trop véloce, un Kristaps Porzingis beaucoup trop puissant et beaucoup trop véloce, mais tous s’inclinent évidemment ce matin devant la ratatouille de la nuit signée Jusuf Nurkic sur la personne de ce pauvre Bol Bol. Du coup on dépoussière une vanne qu’on attendait de sortir depuis des mois, alors merci pour tout Jusuf, et RIP Monsieur Bol.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 20h30 pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.