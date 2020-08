Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 20 : même dans la bulle, les yeux du Shaq sont partout

Qui dit vendredi dit poisson pané à la cantine mais dit aussi et surtout Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition aujourd’hui du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à vendredi prochain. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.

Et on commence avec le futur ROY Ja Morant qui se retrouve un peu seul dans l’effectif des Grizzlies, surtout depuis que son compagnon Jaren Jackson Jr. a été forcé de l’abandonner sur blessure. Le jeune insolent ne sait plus à qui confier le seed #8 et derrière les Blazers frappent déjà à la porte. Client suivant, cocorico ! TLC s’éclate à Brooklyn et il se fait tellement voir qu’on le retrouve même dans le Télé Gag du Shaq. La rançon de la gloire mon vieux, il va falloir s’habituer. De toute façon, il faudra être prêt à recevoir des critiques quand il va remplacer KD dans le cinq majeur des Nets la saison prochaine. Le troisième candidat s’est pris un joli contre par Marcel L’Arceau, très en forme ce soir-là. Mais quand on tape des triple-doubles à plus de 30 points et 20 rebonds, il en faut plus pour avoir le seum quand on voit le sourire de Luka Doncic après l’action. Pour finir, c’est Nick Nurse qui se prend le vent de la semaine par ses joueurs. Il va falloir revoir l’imperméabilité de la bulle car il semble y avoir un trou d’air chez Mickey.

Voilà pour les All-Stars du lol après cette première semaine dans la bulle. Ici ? Impossible de ne pas voter pour Luka. El Matador a une telle soif de trophées qu’il veut même remporter le MVP du Shaqtin’ A Fool. Coquin va !