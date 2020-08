Le replay du live Suns-Pacers : ce ne fut pas le All-Star Game annoncé, mais on a quand même passé une bonne soirée

Les performances, entre autres, de Devin Booker et de T.J. Warren nous avaient poussé à vous donner rendez-vous hier en direct de notre canapé pour vivre ensemble cet inattendu choc entre deux des trois franchises encore invaincues dans la bulle. De feu d’artifice il n’y aura pas eu mais on s’est quand même bien marré, car quoi de plus fou que de regarder un match des Suns… commenté par la voix chaleureuse du vénérable Alexandre Martin.

Si on nous avait dit il y a dix jours que l’on vous filerait un rencard pour mater ensemble un Pacers – Suns de régulière, autant vous dire qu’on vous aurait conseillé d’arrêter le Beaujolais au petit-déjeuner. Et pourtant. Et pourtant, c’est bien pour ce choc chelou que l’on s’est réuni hier sur la chaîne de basket la plus influente chez les 10-77, pour vivre ensemble ce que l’on pensait être un grand moment de l’histoire de la NBA. Au bout du compte et on commence à connaitre le TrashTalk curse, il s’avère que ce ne fut pas aussi magique que prévu, mais disons qu’on aura au moins passé une soirée d’été entre copains, une de plus car la liste commence mine de rien à s’allonger.

2h38 de bonheur, de blagues pas drôles et de tapisserie vert pomme, 2h38 de sourires et d’amour en plein mois d’août. Allez, clique droit, replay, let’s go.