Air Jordan 7 Flint : un bien de première nécessité pour ton retour sur les playgrounds cet été

Elle. Est. De. Retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de la Team Rocket de Pokémon, ni de la Team Rocket de Houston d’ailleurs, mais par contre, on vous parle de rockets en guise de souliers. Quinze ans que la Air Jordan 7 Flint avait disparu des radars et la voici enfin de retour dans une toute nouvelle réédition. Le modèle est bien entendu disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Air Jordan 7, c’est un second titre NBA pour Michael Jordan et une médaille d’or olympique. Une année 1992 qui fut donc extrêmement prolifique pour His Airness, qui inscrit 35 points dont six paniers à trois points en première mi-temps du match 1 des Finales NBA, battant au passage le record de points et de paniers à trois points inscrits en une mi-temps lors des Finales. A l’époque, ce sont les Blazers de Clyde Drexler qui en ont fait les frais. Et puis les Français se souviennent évidemment du match amical perdu 111-71 face à la Dream Team à Monte-Carlo, quelques jours avant le début des Jeux Olympiques de Barcelone. Bref, trêve de statistiques et d’anecdotes en tout genre, la AJ7 arbore donc un sacré héritage de Michael Jordan, pouvant de ce fait vous propulser vers l’infini et l’au-delà, à savoir le niveau stratosphérique de MJ. Sur ce modèle Flint, on retrouve un cuir épais granuleux blanc et du suède (non, rien à voir avec Jeffery Taylor et Jonas Jerebko, les deux seuls du pays d’Ikea à avoir joué en NBA) gris, le même gris qu’il y a sur la semelle, sur le chausson Huarache (spécialité de chez Nike et Jordan) et les panneaux latéraux entourant la cheville. Le 23 du talon et le Jumpman situé sous la semelle sont violets, de quoi être assorti lorsque vous irez cueillir des fleurs sauvages et des violettes. Oui, la cote de cette dernière phrase est à 35,50 mais on ne sait jamais, les Bulls ont bien battu les Celtics, donc tout est possible.

LA FICHE :

La grande-sœur : la Air Jordan 5 Retro White Stealth, tout aussi mastoc mais tout de blanc vêtue.

On les imagine déjà à ses pieds : Il a déjà sa signature shoes mais Zion Williamson avec cette AJ7 aux pieds, ça le rendrait encore plus impressionnant. Si la collaboration se fait, ce sera probablement plutôt l'année prochaine.

L'occasion parfaite pour les porter : dans les transports en commun, parce qu'avec ce genre de chaussures, c'est celui qui te marche sur le pied qui aura mal et non pas toi.

On aime : avec peu, on peut faire beaucoup. Deux couleurs seulement et le style est quand même au rendez-vous.

On aime moins : les lacets qui montent jusqu'en haut tel PNL sur la Tour Eiffel.

La Air Jordan 7 Flint est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Saviez-vous que Flint était la ville de naissance de Miles Bridges, Kyle Kuzma, JaVale McGee, Glen Rice et James Young ? Une raison de plus d’acquérir ce modèle. Bon, on peut oublier pour Kyle Kuzma, si vous voulez.

Source : Jordan Brand