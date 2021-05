Donovan Mitchell absent une semaine de plus : le Jazz est premier, Bogdanovic colle des grosses démos, alors pourquoi se précipiter

Vainqueur des Nuggets cette nuit grâce à un Bojan Bogdanovic monstrueux, le Jazz a conforté sa première place de l’Ouest à quelques matchs de la fin de la saison régulière. Une bonne affaire, d’autant plus que l’ami Donovan Mitchell n’est pas encore prêt à revenir.

Ça commence à durer. Chaque début de week-end, c’est un peu le même refrain. Réévaluation puis on se retrouve dans une semaine pour faire un nouveau point. D’après Sarah Todd de Deseret News, Donovan Mitchell a effectivement été réévalué hier et même s’il continue de progresser dans sa rééducation, l’arrière All-Star risque d’être absent jusqu’à la fin de la saison régulière. Ce qui est certain, c’est qu’on ne le reverra pas avant vendredi prochain, jour où le Jazz se déplace à Oklahoma City pour son avant-dernier match de régulière. Les hommes de Quin Snyder iront ensuite à Sacramento pour boucler leur campagne, peut-être que Spida sera dispo pour retrouver un peu les jambes en vue des Playoffs, peut-être pas. À surveiller. Blessé à la cheville mi-avril lors d’un match entre Utah et Indiana, Donovan a évité le pire mais on ne s’attendait pas forcément à une absence aussi longue, une absence qui va atteindre quatre semaines tout de même. De quoi s’inquiéter un peu en vue des Playoffs ? On n’ira pas jusque-là mais Mitchell ne sera peut-être pas à son top niveau quand les choses sérieuses vont commencer car il risque d’être un peu rouillé. L’avantage pour le Jazz, c’est qu’il aura une bonne semaine de repos entre la fin de la régulière dimanche prochain et le début des Playoffs le 22 mai. Un repos mérité, avec peut-être le meilleur bilan de toute la NBA dans la poche arrière.

Same update as last week on Donovan Mitchell: he was re-evaluated for his ankle sprain and he’ll be re-evaluated in one week — Sarah Todd (@NBASarah) May 7, 2021

Malgré l’absence de Donovan, le Jazz est pour l’instant toujours en tête de la Conférence Ouest. Une place de leader perdue pendant quelques jours après une défaite dans le choc face à Phoenix fin avril, mais récemment récupérée suite à un revers des Suns à Atlanta. Le Jazz reste actuellement sur quatre victoires de suite à la maison, dont un gros succès face aux Nuggets vendredi grâce à un Bojan Bogdanovic en feu avec 48 pions au compteur. Vu la dynamique actuelle du Jazz et le calendrier plutôt abordable qui se profile pour cette fin de régulière (Rockets, @Warriors, Blazers, @Thunder, @Kings), cela ne vaut pas le coup de tenter le diable, même si la première place n’est pas encore assurée (un match d’avance seulement sur les Suns, qui possèdent la faveur du tie-breaker en cas d’égalité). Sans Donovan, le Jazz a remporté sept matchs sur onze depuis le 17 avril, il peut bien faire un dernier effort sous l’impulsion de Bogda, Joe Ingles ou encore Jordan Clarkson, qui vont devoir continuer à produire d’autant plus que le meneur Mike Conley est lui aussi à l’infirmerie.

Au moins une semaine d’absence supplémentaire pour Donovan Mitchell. À ce rythme, il va falloir attendre les Playoffs pour revoir Spida sur les parquets. Rendez-vous dans deux semaines pour le grand retour de l’Araignée ?

Source texte : Deseret News