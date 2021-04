On a des nouvelles de Donovan Mitchell : Spida absent au moins une semaine de plus, c’est Jordan Clarkson qui va être content

Victime d’un bobo à la cheville mi-avril, Donovan Mitchell a évité le pire mais pour l’instant, il n’est pas prêt à revenir. Les fans du Jazz vont encore devoir patienter un peu avant de revoir Spida maltraiter les arceaux de la Vivint Smart Home Arena.

Donovan Mitchell a raté les quatre derniers matchs de son équipe, il faut s’attendre à ce qu’il rate au moins les trois prochains. D’après Eric Walden du Salt Lake City Tribune, l’arrière All-Star a été réévalué en fin de semaine dernière et même si sa rééducation avance, il sera absent une semaine supplémentaire minimum. Cela signifie que Spida manquera les oppositions face aux Wolves, aux Kings, aux Suns – tous en déplacement – et probablement aussi face aux Raptors à la maison. Si Utah peut se débarrasser de Minnesota, Sacramento et Toronto sans Donovan, ce dernier risque de manquer lors du choc de vendredi prochain du côté de Phoenix, actuellement deuxième à l’Ouest. Seulement deux matchs séparent le Jazz (44 succès – 16 revers) des Suns (42-18) au sommet de la conférence, autant dire que rien n’est joué pour le top spot en vue des Playoffs. Utah, qui a lâché deux rencontres sur quatre en l’absence de Mitchell, parvient pour l’instant à conserver la tête grâce notamment aux deux dernières défaites de Phoenix, à Boston jeudi et Brooklyn hier soir. Mais attention, outre les Suns, les Clippers sont également pas loin avec un bilan de 43 victoires pour 19 défaites et quatre succès de suite, tout ça malgré un Kawhi Leonard à l’infirmerie. Alors même si le Jazz est officiellement qualifié en Playoffs depuis la nuit dernière et la défaite de Portland contre Memphis, ce n’est donc pas encore le moment de se la couler douce.

Donovan Mitchell was re-evaluated Friday, and while his sprained ankle is making progress, he will be out at least another week. — Eric Walden (@tribjazz) April 24, 2021

En l’absence de Donovan, Joe Ingles a lâché son costume de remplaçant de luxe pour intégrer le cinq de Quin Snyder aux côtés des titulaires habituels que sont Mike Conley, Bojan Bogdanovic, Royce O’Neale et Rudy Gobert. Et on peut dire qu’il fait plutôt le boulot. S’il est passé au travers lors de la défaite bien crade face aux Wolves samedi (3 points à 1/9 au tir), Slow-Mo Joe restait sur trois performances consécutives à au moins 20 points, tout ça avec une moyenne de 7,7 passes décisives et… 57% de réussite du parking (17/30 de loin !). Bref, du grand Ingles, et le Jazz aura besoin qu’il montre son meilleur visage lors des prochaines échéances. On attendait également que Jordan Clarkson, favori pour le titre de Sixième Homme de l’Année, step-up pour combler le forfait de Spida, résultat il tourne à 21,5 points depuis quatre matchs à 42,7% au tir et quasiment 37% du parking. C’est pas propre propre hein, mais c’est du Jordan Clarkson quoi. Bogdanovic a lui connu des hauts et des bas, Mike Conley a fait du Mike Conley malgré une efficacité en baisse, Rudy a fait du Rudy, tout ça avec quelques contributions ici et là (Royce O’Neale, Georges Niang, Ersan Ilyasova). Il faudra pour Utah que tous ces gars-là évoluent à un bon niveau pour espérer enchaîner les wins en attendant que Mitchell revienne début mai. Y’a une première place à défendre, une première place méritée au vu de la saison du Jazz. Ce n’est pas pour la lâcher maintenant alors que la saison régulière est bientôt terminée…

Donovan Mitchell sera réévalué une nouvelle fois à la fin de la semaine, plus exactement vendredi. On espère que d’ici là, il aura suffisamment progressé dans sa rééducation pour pouvoir rechausser les sneakers et se chauffer en vue des Playoffs.

Source texte : The Salt Lake City Tribune