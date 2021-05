Frank Vogel n’a « pas peur de jouer le play-in » : on verra ce qu’il en pense quand Steph Curry en sera à 32 points à la mi-temps

Les Lakers et le play-in tournament, voici deux éléments qu’on retrouve de plus en plus dans la même phrase. Et après leur défaite cette nuit à Portland, les champions en titre se retrouvent septièmes de la Conférence Ouest, ce qui est justement synonyme de play-in. Mais le coach Frank Vogel se dit confiant. On lui dit qu’il va peut-être affronter Steph Curry bientôt ?

Ça y est, ce qui devait arriver arriva. En s’inclinant sur le parquet des Blazers vendredi, les Lakers ont vu la bande à Damian Lillard prendre les devants tout en sécurisant le tie-breaker en cas d’égalité à la fin de la saison. Traduction, Anthony Davis et ses copains auront besoin d’un meilleur bilan que Portland au moment de faire les comptes pour sécuriser leur place dans le Top 6 de la Conférence Ouest, eux qui possèdent désormais un match de retard sur les Blazers (bilan de 37 victoires pour 30 défaites pour les Lakers, 38-29 pour les Blazers). Vu la dynamique actuelle des champions en titre, difficile d’être confiant par rapport à leur capacité à repasser devant, même si AD semble définitivement de retour et que LeBron James devrait lui revenir la semaine prochaine. Tout reste donc à jouer mais à l’heure de ces lignes, une participation au play-in semble être le scénario le plus probable pour les Lakers. Et qui dit play-in dit danger car deux défaites consécutives et c’est tout de suite les vacances, avant même le début des Playoffs. Un scénario qui ne fait cependant pas peur au coach de Los Angeles Frank Vogel. Si ce dernier est tout à fait conscient des risques qui accompagnent le play-in tournament, s’il veut évidemment l’éviter, il a surtout confiance en son groupe (via The Athletic).

« Je n’ai pas peur de jouer le play-in tournament avec cette équipe. J’ai l’impression qu’on peut battre tout le monde. Mais on veut clairement terminer dans le Top 6. Trop de choses peuvent arriver dans un match à élimination. Des problèmes de fautes, une cheville qui tourne et ce genre de choses. Donc on veut vraiment finir dans le Top 6, c’est une grande priorité pour nous mais dans le même temps, si on termine dans le play-in tournament, j’ai confiance dans mon groupe. »

Juste pour info, cette décla de Frank date de l’avant-match contre Portland. Malgré la défaite face aux Blazers, son discours est probablement toujours le même, mais celle-ci a rajouté un coup de pression supplémentaire sur les épaules des Lakers. En parlant de coup de pression, quand on regarde le classement aujourd’hui, les Angelinos peuvent voir les Warriors à la huitième place du classement, ce qui signifie qu’on est provisoirement sur une affiche Lakers – Dubs pour le premier match du play-in tournament à l’Ouest. Et ça, franchement, c’est pas forcément un bon plan pour la bande à Vogel. Non pas que les Warriors représentent la menace du siècle, loin de là, c’est juste qu’affronter Stephen Curry sur un match, ça peut faire très très mal. On sait que le meilleur shooteur de l’histoire peut exploser à tout moment et quand c’est le cas, il n’y a juste pas grand-chose à faire, peu importe s’il évolue avec quatre plots à côté de lui.

Il reste aujourd’hui cinq matchs aux Lakers pour éviter ce scénario : Suns, Knicks et Rockets à la maison, Pacers et Pelicans sur la route. Cinq matchs à remporter, en espérant que Portland se plante dans le même temps. C’est pas gagné…

Source texte : The Athletic