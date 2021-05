Les Rockets ont donc utilisé… 28 joueurs cette saison : record égalé, le pire étant que 3 seulement ont été bons

On ne sait plus trop quoi dire concernant la saison 2020-21 des Rockets. Désormais solidement installées à la place de lanterne rouge de la NBA, les Fusées terminent leur campagne en utilisant des mecs random sortis tout droit de NBA 2K, tout en enchaînant les défaites. Cependant, cela n’empêche pas la franchise de Houston de marquer l’histoire…

28. Non, ce n’est pas le nombre de victoires décrochées par les Rockets cette saison, eux qui ont arraché seulement 16 succès au total pour 51 revers. 28, c’est plutôt le nombre de… joueurs utilisés cette année par le coach rookie Stephen Silas, qui doit déjà être dégoûté par son poste. Oui, 28 joueurs en tout. Même si on est dans une saison pas comme les autres, entre calendrier condensé et protocole COVID, c’est énorme, à tel point qu’on est sur un record all-time puisque la franchise texane vient d’égaler les Grizzlies en 2015-16 et le Magic en 2018-19 selon le Houston Chronicle. C’est notamment grâce au légendaire Khyri Thomas, signé pour dix jours hier par les Fusées et entré en jeu face aux Bucks cette nuit, que les Rockets ont réussi à atteindre cette barre. Des Rockets qui ont évolué avec seulement huit mecs disponibles – le minimum syndical pour pouvoir jouer au panier-ballon en NBA – alors que l’infirmerie est plus que jamais blindée. Allez, pour le plaisir, voici la liste complète. Ne nous remerciez pas.

James Harden Victor Oladipo Christian Wood John Wall Kevin Porter Jr. Kelly Olynyk P.J. Tucker Jae’Sean Tate Eric Gordon Danuel House Jr. Sterling Brown Armoni Brooks Avery Bradley Khyri Thomas David Nwaba Kenyon Martin Jr. DeMarcus Cousins D.J. Augustin Justin Patton DaQuan Jeffries Ben McLemore D.J. Wilson Anthony Lamb Mason Jones Ray Spalding Rodions Kurucs Brodric Thomas Bruno Caboclo

On tient à dire merci à Basketball-Reference pour cette liste interminable. À partir du moment où James Harden a commencé à faire sa diva en début de saison, on savait que la campagne des Rockets risquait de partir en sucette, et ça n’a pas raté. Après avoir fait illusion jusqu’au début du mois de février, les Fusées ont explosé en plein vol. Le transfert du Barbu a fait plonger la franchise texane dans les profondeurs du Wild Wild West et cette dernière est désormais clairement en mode reconstruction. Si vous connaissez un fan de Houston qui broie du noir actuellement, dites-lui que Christian Wood reste tout de même sur une belle saison individuelle, que Kevin Porter Jr. est le futur James Harden et que Jae’Sean Tate fait partie des meilleurs rookies de l’année. Vous pouvez même lui dire que Kelly Olynyk n’a jamais été aussi bon, on sait jamais ça peut aider. Et puis honnêtement, c’est pas tous les jours qu’une franchise égale un record all-time, ça aussi ça peut se fêter, toutes les occasions sont bonnes quand on supporte la pire équipe NBA.

28 joueurs utilisés sur l’ensemble de la saison, franchement on dit bravo les gars, fallait le faire. Reste maintenant à boucler la boucle en recrutant un dernier mec sorti de nulle part pour définitivement marquer l’histoire. Qui se dévoue ?

Source texte : Houston Chronicle, Basketball-Reference