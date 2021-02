Preview de la soirée NBA : duel entre Giannis Antetokounmpo et Domantas Sabonis, vive l’internationalisation de la Ligue

Aujourd’hui, c’est mercredi Panzani ! Et comme on ne s’ennuie jamais un mercredi, dix rencontres sont programmées au cours de la nuit. De quoi passer à jeudi de la meilleure des manières, même si le quatrième jour de la semaine ne pourra qu’être moins cool. Allez, on lit le menu ensemble !

1h00 : Hornets – Sixers : les Hornets vont-ils réussir à surprendre les Sixers pour leur troisième duel de la saison ? Après deux taules, on peut y croire du côté des Frelons, restant sur trois victoires face à du lourd (Pacers, Bucks et Heat), mais pas sûrs de pouvoir compter sur Terry Rozier. Pour autant, les Sixers sont eux aussi en belle forme et voudront conforter leur avance en tête de la Conférence Est. On verrait bien Joel Embiid nous poser une performance de potentiel MVP sur la tête de Cody Zeller et Bismack Biyombo. Attention à la calvoche Cody !

1h00 : Bucks – Pacers : les deux équipes alternant le bon et le moins bon, ce choc à l’Est entre Bucks et Pacers devrait être riche en enseignements. Les Bucks, troisièmes, et les Pacers, cinquièmes, sont encore difficilement jugeables. Toujours privés de Caris LeVert et T.J. Warren, nos amis de l’Indiana se déplacent au Fiserv Forum et tenteront d’y envoyer un message fort à Giannis Antetokounmpo et ses gars. Le trio Brogdon – Sabonis – Turner tourne bien ces derniers jours et aimerait s’offrir le scalp du double MVP en titre. Match à ne pas rater !

1h30 : Hawks – Mavericks : savoir que Trae Young va se tirer la bourre avec Luka Doncic ne peut que nous faire dire qu’on va vivre un beau match. Les deux compères de Draft, adversaires sur les parquets mais loin d’être ennemis pour autant, sont les leaders incontestés de leur équipe depuis plus de deux ans déjà. Si les Hawks sont encore assez inconstants, le bilan est plutôt bon depuis le début de saison, soit tout le contraire de ce qu’il se passe actuellement du côté de Dallas. Les Mavericks restent sur six défaites bien inquiétantes et on peut donc logiquement parler de crise. Au complet, les Texans n’auront aucune excuse en cas de nouvelle défaite face à des Hawks privés de De’Andre Hunter et Bogdan Bogdanovic notamment. Il en va de l’honneur et de l’ego de Doncic cette nuit !

2h00 : Bulls – Knicks : deux jours après le succès des Bulls face aux Knicks (110 à 102), les deux équipes se retrouvent dès ce soir pour un remake. Les New-Yorkais vont tenter de se rattraper et de repasser devant leur adversaire du soir au classement. Pour cela, il faudra quand même un peu resserrer la défense, le point fort de l’équipe coachée par Tom Thibodeau en temps normal, et garder de manière beaucoup plus serrée Lauri Markkanen (30 points à 6/12 à 3-points il y a deux jours). Et puis, cette rencontre également l’occasion de profiter une nouvelle fois du talentueux et insouciant Immanuel Quickley. Le rookie des Knicks n’en finit plus de nous surprendre et le fera peut-être à nouveau ce soir.

2h00 : Thunder – Rockets : l’absence de George Hill se prolonge et Théo Maledon profite lui de la confiance offerte par son coach, Mark Daigneault. Ce soir, le Frenchie aura l’occasion d’entamer son cinquième match dans le cinq de départ et de prouver une nouvelle fois qu’il est l’un des steals de cette Draft. Néanmoins, sans Shaï Gilgeous-Alexander, touché au genou lors de la déroute face aux Rockets (106 à 136), la tâche s’annonce bien ardue cette nuit. Les Texans restent sur six victoires et bénéficient d’options bien plus multiples que leur adversaire du soir et ce malgré l’absence de John Wall, mis au repos pour soulager son tendon d’Achille douloureux.

2h00 : Cavaliers – Clippers : malgré un secteur intérieur dépeuplé (Kevin Love, Larry Nance Jr. et Andre Drummond absents), les Cavaliers n’ont pas manqué l’occasion de l’emporter face aux Wolves (100 à 96). Toutefois, pour jouer des Clippers tout juste battus de très peu (120 à 124) face aux Nets et sans doute bien revanchards, il faudra réaliser une toute autre performance. Un retour de Dédé Drummond, touché au dos, est espéré pour ce soir et ferait le plus grand bien. En face, Patrick Beverley pourrait faire son retour après une dizaine de jours loin des parquets. Le chien de garde des Clippers n’avait souhaité prendre aucun risque concernant un genou récalcitrant.

2h00 : Heat – Wizards : fini les bêtises du côté du Heat ! Si l’infirmerie n’est pas encore complètement vide, avec notamment un Meyers Leonard absent pour le reste de la saison, le cœur de l’équipe est bien revenu au jeu ces dernières heures. Malgré la présence d’une grande partie de l’armada, les Floridiens ont lâché un match prenable face aux Hornets (121 à 129) et occupent la treizième place de la Conférence Est. La situation reste donc bien inquiétante et se transformerait en un beau début de crise en cas de nouveau revers face aux Wizards. Perdre face à la lanterne rouge à l’Est, vaincue lors de huit de ses dix derniers matchs, ferait carrément tâche quand même.

2h30 : Spurs – Wolves : battus lors de leurs deux derniers matchs, les Spurs doivent voir cette réception des Wolves comme la parfaite occasion de retrouver le goût du succès après deux défaites. Au sein d’une Conférence Ouest bien relevée, il ne vaut mieux pas trop enchaîner les sorties de route au risque de dire au revoir aux Playoffs de façon prématurée. Même sans LaMarcus Aldridge, touché à la hanche, la tâche reste tout de même largement à la portée des Texans. Les Wolves, bons derniers à l’Ouest (avec 5 victoires et 15 défaites) doivent toujours se passer de Karl-Anthony Towns et ne peuvent plus espérer grand-chose tant le début de saison est catastrophique.

Spurs IR v Wolves: L. Aldridge out (right hip flexor soreness) #nba #GoSpursGo — JeffGSpursZone (@JeffGSpursZone) February 2, 2021

3h30 : Pelicans – Suns : ce n’est pas la joie dans le monde de la vente, mais aussi pour nos Pelicans. Les soldes ne fonctionnent pas aussi bien que prévu pour l’instant : Lonzo Ball, Eric Bledsoe et J.J. Redick n’ayant pas encore trouvé de nouvel employeur. Ça ne devrait tarder et en attendant, il faut bien continuer à jouer et à se montrer sur les parquets. En dehors de Steven Adams, encore incertain, tout le monde sera là côté Pelicans. Il faudra faire face à des Suns restant sur trois succès dont une victoire d’un point (109 à 108) face aux Mavericks grâce à la maestria de Chris Paul (34 points, 9 rebonds et 9 passes). On veut du CP3 de ce type tous les soirs pour accompagner Devin Booker !

4h00 : Kings – Celtics : si seulement tous les éléments de l’effectif des Kings pouvaient jouer avec autant d’énergie et d’envie que De’Aaron Fox. Le meneur est un véritable bonbon, toujours à 200% et très juste malgré sa vitesse de dragster. Espérons que le renard soit encore bien chaud de son match face aux Pels (38 points, 12 passes et la victoire 118 à 109) et nous offre un nouveau récital contre Boston. En l’absence de Marcus Smart, touché au mollet, il faudra malgré tout l’emporter pour enchaîner après le succès face aux Warriors la nuit dernière (111 à 107) et préparer au mieux un calendrier bien piégeux lors des prochains jours.

Ce mercredi Panzani nous offre donc dix matchs dont un superbe duel bien East Coast entre Bucks et Pacers. On commence à s’habituer aux défis entre joueurs européens, en l’occurrence Giannis Antetokounmpo et Domantas Sabonis, mais la rencontre reste immanquable tout de même !

