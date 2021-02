Les Celtics ont fait le boulot face à Golden State : Stephen a bien lâché un 38/11/8, mais Curry était un peu trop seul

Sans Marcus Smart, absent quelques semaines pour soigner son mollet, les Celtics ont assuré cette nuit l’essentiel dans la Bay grâce à un quatrième quart-temps maîtrisé. En face, les Warriors ont pu compter de nouveau sur un Stephen Curry sensationnel mais quand ton deuxième meilleur joueur s’appelle Juan Toscano-Ramirez c’est tout de suite plus compliqué de gagner un match de basket.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé… c’est ce qui doit traverser la tête de Stephen Curry quand, malgré une performance des plus sérieuses (38 points, 11 rebonds et passes à 7/12 du parking), le meneur est incapable d’offrir la victoire à son équipe. Car pour ça il faudrait déjà que ses lieutenants montrent un meilleur visage. Fact ? Cette nuit Curry a mis plus de points que le reste de son cinq départ réuni… Andrew Wiggins (15 points à 35%), Kelly Oubre Jr. (12 points) et Draymond Green (2 points à 14%) n’ont pas fait le taf en attaque et le double-MVP s’est donc très vite retrouvé un peu trop seul malgré l’apport d’un superbe Juan Toscano-Hernandez en sortie de banc (16 points dont 3/3 de loin). Mais voilà, quand c’est le dénommé Toscano qui doit te faire gagner les matchs c’est qu’il y’a un problème dans la matrice et comme depuis le début de la saison, Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr., les lieutenants présumés de Curry, peinent à avoir un réel impact et cela a de lourdes conséquences sur une rencontre comme celle-ci. Les Warriors auront néanmoins eu l’occasion de l’emporter en fin de match mais Curry en mode hero ball n’a pas réussi à convertir les tirs qu’ils fallait. En même temps, il était souvent doublé salement, comme d’hab hein, Brad Stevens préférant logiquement autoriser un Wiggins ouvert à 3-points plutôt que de laisser Steph se balader. Malgré ça, l’aîné de Dell a tout de même réalisé des actions de grande classe, même entouré de plusieurs Celtics, comme cette contre-attaque en fin de match qui risque de donner un torticolis à Kemba Walker pour les jours à venir.

Si Curry était en feu total, les Celtics ont pour leur part plutôt bien géré l’incendie. Toujours bien mené par un duo Tatum-Brown en mode All-Star (45 points à eux deux), Boston a su faire sans un Walker des grands soirs qui a une nouvelle fois a bien galéré au tir (6/18). Le meneur va devoir trouver son rythme rapidement car en l’absence de Marcus Smart Boston va avoir besoin de Walker pour gagner des matchs et retrouver le Top 3 de l’Est. Kembaba a de nouveau semblé un peu court et le problème c’est que… quand il ne rentre pas ses tirs, il n’apporte plus grand chose en attaque, sans parler de sa défense encore une fois trop limitée, surtout quand en face il y’a l’un des meilleurs attaquants de l’histoire NBA. Les Verts ont néanmoins pu compter sur un super Grant Williams qui, à part deux lancers ratés en fin de match qui ont permis aux Warriors de croire à l’exploit, a réalisé une prestation solide en saoulant bien Steve Kerr dans la raquette, lui qui alignait parfois des line-ups sans pivot et même… sans réel ailier-fort. 15 points donc le mini-Williams qui s’est bien régalé et qui a montré toute son utilité face à ce genre de cinq small-ball, mais comme souvent c’est monsieur Jayson Tatum qui a fait la majorité du boulot. 27 points, 9 rebonds et 3 passes à 47% au tir pour l’homme au footwork d’or, qui a encore déployé un arsenal offensif parmi les meilleurs en NBA actuellement. Allez, seul bémol, ses quatre turnovers et cette mauvaise manie, parfois, à ne pas servir ses coéquipiers même quand ils sont démarqués. C’est peut être pour le bien de tout le monde d’ailleurs, car si Tatum commence à développer une vision de jeu à la Doncic ou LeBron l’attaque de Boston passerait un sacré cap.

La rencontre se jouera finalement dans les cinq dernières minutes puisque, alors que le score est de 96 partout, les C’s vont alors passer un énorme run de 10-0 pour prendre une avance… bah de 10 points, à quatre minutes du terme. Jaylen Brown, avec 5 points, 1 passe et un contre lors de l’accélération, s’est réveillé au meilleur des moments puisque jusqu’alors l’ailier n’avait pas forcément montré son meilleur visage, notamment à 3-points (1/6). Pas la première fois que les Warriors se prennent un gros run qui leur fait perdre le match, et le cinq qui finit la rencontre a clairement besoin d’une refonte après plusieurs échecs à finir l’adversaire, surtout qu’avec cette défaite Golden State sort du Top 8 et pointe ce matin à la neuvième place.

Steph Curry a fait le show mais Steph Curry n’a pas su finir des Celtics à lui tout seul, des Celtics qui, de leur côté, ont lâché un 10-0 en fin de match pour tuer les Warriors. Le double-MVP a paru bien seul et on ne serait pas surpris de voir Bob Myers actif à l’approche de la trade deadline histoire de refourguer un Oubre Jr. ou un Wiggins au premier venu en échange d’un mec un peu plus régulier que les deux pépères.