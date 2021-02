Carmelo Anthony est devenu le 13ème scoreur le plus prolifique de l’histoire de la NBA : spoiler, à ce rythme-là il sera Top 10 en juin

LeBron James toujours aussi dominateur à 36 ans, Chris Paul qui met des grosses mixtapes à des gamins alors qu’il en aura également 36 en mai, et donc… Carmelo Anthony, ne l’oubliez pas, toujours présent et toujours aussi affuté alors qu’il va pour sa part sur ses… 37 berges. Ils sont beaux nos papys, et note vieux du jour en a donc profité cette nuit pur atteindre un milestone de plus dans une carrière qui commence à déborder, tant qu’on ne parle pas de bague bien sûr.

On préfère vous prévenir, cette petite attaque gratuite en fin d’introduction sera la dernière de la journée, car ce matin c’est le Melo qu’on aime que l’on a envie de mettre en avant. Le scoreur compulsif, l’homme à la mécanique si parfaite, cet esthète du basket-ball qui crame de la ficelle depuis bientôt 18 ans sans – presque – interruption aucune. Cette nuit ? Le déplacement des Blazers à Washington aura permis à Carmelo Anthony de rencontrer une défense friable, c’est bon pour le moral, et surtout de grimper une marche de plus d’une échelle que peu de joueurs graviront dans leur carrière : celle des tous meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA, du haut de laquelle les légendes de notre sport se font chaque nuit des sessions de League Pass, en direct de Charlotte ou même du paradis. Quatorzième de ce classement all-time avant la rencontre, celui qui est cette saison l’un des meilleurs sixièmes hommes de la Ligue devait scorer 14 points pour passer Dominique Wilkins, et fort logiquement le statement tombera assez tôt dans la nuit, sur la tronche d’un ailier japonais qui passait par là. Allez hop, un de plus dans le rétro, on enchaîne.

Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 13th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/JZ2r0iNM8u — NBA (@NBA) February 3, 2021

La suite ? Elle se passe avec une calculette et ce n’est pas pour rigoler comme un goret en tapant 35383773 ou 3550708, les vrais auront les refs. Cette saison Carmelo Anthony tourne à peu près à 12 points de moyenne, jusqu’ici tout le monde est censé suivre. Il reste 54 matchs, que l’on multiplie donc par 12, merci aux deux du fond de suivre et d’arrêter les bavardages. 54 x 12 ? 648. Que j’ajoute aux 26 675 puntos de Melo. On y arrive. 648 + 26 675 ? 27 323. On y est. 27 323 points, qui placeraient donc lamimelo à la… dixième place, devant des artistes comme Oscar Robertson (12ème), Hakeem Olajuwon (11ème) ou Elvin Hayes (10ème). Et puisqu’on est sympa, on va même vous donner rendez-vous dans une semaine pour dépasser le roi du triple-double, à la fin du mois de mars pour mettre un écart à Hakeem The Dream, et environ deux mois plus tard, en toute fin de régulière, pour – peut-être – intégrer ce Top 10 si lumineux. Un Top 10 au sein duquel Melo pourrait d’ailleurs grimper un jour à la … huitième place s’il continue de privilégier les projets sportifs aux projets personnels et la batavia aux tacos, mais on n’en est pas là aujourd’hui mais bien, simplement, à honorer un homme qui fait d’ores et déjà partie des plus grandes étoiles de l’histoire de la Ligue alors qu’il n’a pas encore terminé sa carrière.

26 675 points depuis octobre 2003, ça commence à peser dans les popoches. On ne remerciera jamais les Blazers d’avoir redonné goût à la vie à l’un des plus grands shooteurs de l’histoire, et on ne remerciera jamais assez la vie de nous offrir encore – peut-être – quelques années de rab de ce qu’on peut connaitre de plus beau ou pas loin depuis plus de quinze ans.