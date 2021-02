Damian Lillard sait que Portland doit mieux défendre pour jouer le titre : question, Terry Stotts est-il vraiment le bon gars pour ça ?

Vainqueurs des Wizards la nuit dernière dans la capitale, les Blazers ont repris leur marche en avant après la grosse claque reçue à Milwaukee, mais Damian Lillard et ses copains connaissent globalement un début de saison en dessous des attentes. La faute aux blessures notamment, mais aussi à une défense qui offre des cadeaux presque tous les soirs. Pas vraiment réputé dans ce secteur-là, le coach Terry Stotts est logiquement pointé du doigt, et on se demande si son siège ne va pas commencer à chauffer sérieusement.

Au moment d’aborder la saison, les Blazers faisaient partie des équipes de l’Ouest pouvant potentiellement s’incruster derrière les deux franchises de Los Angeles, considérées comme les principaux poids lourds de ce côté-là des States. Les arrivées de Robert Covington et Derrick Jones Jr. devaient notamment aider l’équipe à franchir un cap en défense, gros point faible des hommes de l’Oregon la saison dernière. Sauf qu’aujourd’hui, ces problèmes sont toujours très loin d’être réglés. Début janvier, on avait déjà pointé du doigt le niveau défensif de Portland, pendant qu’un certain Kendrick Perkins n’hésitait pas à mettre Terry Stotts on the spot en conseillant aux Blazers de sérieusement réfléchir à son cas. Début février, les Blazers sont encore dans les bas-fonds de la NBA quand on parle de défense : 28e à l’efficacité défensive (116 points encaissés pour 100 possessions), 26e au nombre de points encaissés (117,1) et 27e au pourcentage de réussite des adversaires (47,9%). Pas vraiment le genre de chiffres qui traduisent une progression dans sa propre moitié de terrain. La blessure de Jusuf Nurkic et l’absence de Zach Collins n’aident évidemment pas (sans oublier C.J. McCollum, même si sa contribution est surtout offensive), ni les petits bobos récents de Jones Jr. et Covington. Des absences soulignées par Coach Stotts, même s’il ne veut pas chercher d’excuses.

« Nurk est une pièce importante de notre défense. Je n’utilise pas les blessures comme une excuse, mais Nurk est une pièce importante de notre plan de jeu défensif. Il représente une présence défensive et ça nous manque. Nous avons eu quelques blessures avec RoCo [Robert Covington, ndlr.] et DJ [Derrick Jones Jr., ndlr.], ce ne sont pas des excuses, mais voici les raisons qui me laissent penser qu’on peut devenir une équipe Top 10 en défense. » – Terry Stotts, via The Athletic

Grâce à leur attaque et les miracles sponsorisés par Damian Lillard (coucou Zach LaVine), les Blazers sont actuellement dans le Top 8 de l’Ouest avec un bilan positif (11 victoires – 9 défaites), mais le sniper de Portland sait très bien que le niveau défensif actuel de Portland est beaucoup trop faible pour espérer rivaliser avec les meilleurs le moment venu.

« Si on continue à jouer de la même manière en défense, alors nous n’aurons aucune chance de jouer le titre. Actuellement, nous ne sommes pas une équipe capable de jouer le titre, car vous ne pouvez pas être l’une des pires équipes défensives de la Ligue et espérer gagner le titre. C’est juste la réalité […]. On doit continuer à bosser pour aller de l’avant et essayer de progresser. »

Du coup, on en revient à Terry Stotts. D’accord les blessures n’aident pas, mais les Blazers sont-ils vraiment capables de devenir une équipe défensive potable avec Stotts aux manettes ? Comme le mentionne Jason Quick dans son papier sur The Athletic, les équipes coachées par l’ami Terry (passé par Atlanta et Milwaukee avant Portland) sont habituellement dans le dernier tiers de la NBA. Et si les Blazers ont réalisé deux-trois campagnes solides dans ce secteur depuis l’arrivée de Stotts dans l’Oregon en 2012, l’historique ne parle pas vraiment en sa faveur. Et c’est exactement pour cette raison qu’on se demande si l’actuel entraîneur de Portland est vraiment l’homme de la situation pour maximiser le talent de cette équipe. Et qui sait, peut-être que Damian Lillard se pose la même question, lui qui continue de se battre pour emmener Portland le plus haut possible. Si l’on en croit Jason Quick, Dame D.O.L.L.A. continue de soutenir son coach, comme il l’a toujours fait. Le leader de Portland sait aussi qu’il a son rôle à jouer pour aider Portland à progresser en défense. Mais aujourd’hui, la place de Terry Stotts semble fragilisée alors qu’il lui reste seulement un an de contrat après cette saison. Et si les Blazers n’arrivent pas à devenir respectables dans leur moitié de terrain au cours de cette campagne compliquée pour tout le monde à cause du COVID, il pourrait bien ne pas arriver jusqu’au bout de son deal.

Pour espérer jouer les premiers rôles à l’Ouest, Portland a besoin de deux choses : éviter les blessures et devenir une équipe capable de ralentir ses adversaires un minimum. Pour l’instant, aucune des deux cases n’est cochée, et c’est Terry Stotts qui pourrait sauter dans les semaines ou mois à venir.

Source texte : The Athletic