Le De’Aaron Fox au sol va plus vite que le Pelican qui vole : 38 points, 12 assists et 6 chevilles démontées, petit renard est devenu grand

Qui avait envie de se farcir un Kings – Pelicans hormis les joueurs de Kings – Pelicans ? Pas grand monde, on vous l’accorde, mais des nuages peut jaillir la lumière et c’est dans la sous-performance que se distingue la performance. Prenez la croûte des pizzas Carrefour : tellement molle et noyée dans la farine que le reste de la garniture sonne comme un étoilé Michelin.

Oui, soit, de ce fait, ainsi soit-il, d’accord, pourquoi pas, en effet, c’est à dire. Jusqu’ici, le papier ne veut absolument rien dire, mais sans De’Aaron Fox, il n’aurait carrément jamais existé, car au beau milieu d’une joute morose et sans quelconque influence sur notre vie, le renard des Kings a pointé le bout de son nez. À quelques secondes de l’entre-deux, le meneur de 23 ans a la bouche lourde et pâteuse, comme un goût amer qui ne passe pas. Bon, on fait mine qu’il a perdu le titre de MVP mais il n’a juste pas été élu joueur de la semaine à l’Ouest. Auteur de 23,3 points, 5,3 rebonds et 6,7 assists en trois rencontres, De’Aaron Fox commençait à se voir étoilé parmi les meilleurs. Seulement, la remise du trophée hebdomadaire à Nikola Jokic est un véritable coup de massue (non) pour le cinquième choix de la Draft 2017. Et qu’amène la frustration ? De l’envie, la volonté de prouver qu’il y a eu tort et que le regard des autres à notre égard n’est pas le bon. Résultat, De’Aaron Fox envoie 21 pions dans les trente premières minutes de la rencontre et montre aux caméras qu’il est en jambes. Simplement, vous vous doutez bien qu’une vingtaine de pions ne méritent pas un article, hormis s’il a inscrit un panier avec son coude.

De’Aaron Fox’s last 7 games: 38 PTS – 4 REB – 12 AST

30 PTS – 6 REB – 6 AST

24 PTS – 2 REB – 4 AST

16 PTS – 8 REB – 10 AST

22 PTS – 3 REB – 7 AST

25 PTS – 4 REB – 7 AST

43 PTS – 4 REB – 13 AST pic.twitter.com/nIqDI17l7H — NBA Central (@TheNBACentral) February 2, 2021

« Si seulement De’Aaron Fox s’était fait exclure à la place de Marvin Bagley », se lamente probablement Stan Van Gundy. Oui, l’intérieur de Sacramento a été prié de retourner aux vestiaires pour voir si les arbitres y étaient. Le motif ? Il a – nous citons-là le communiqué officiel des arbitres – « sauté en tournoyant alors que le moment n’était pas adapté. » Une décision complètement lunaire dont nous attendons de plus amples explications. Enfin, l’important est toujours que les refs n’ont pas touché à De’Aaron puisque dans c’est dans le dernier quart-temps que le point guard a enfilé la tenue de chantier. Dix-sept. C’est beaucoup dix-sept. Probablement plus que le nombre de victoires des Wolves en juillet prochain. C’est aussi le nombre de pions qu’a balancé De’Aaron Fox dans les dernières douze minutes. Une véritable mixtape sur les fesses potelées de la Nouvelle-Orléans, et une séquence qui en plus d’être décisive, a choqué la planète basket. Alors qu’il fallait encore sceller la victoire, Fox attaque le cercle, place un reverse sur Zion, feinte la passe dans l’aile, perd définitivement Lonzo, puis termine dans le plus grand des calmes devant Ingram. Récapitulons, le pick 5 de la Draft 2017 vient, en une seule action, d’effacer le pick 1 de la Draft 2019, le pick 2 de la Draft 2017 et le pick 2 de la Draft 2016. Dites, c’est pas un giga bras d’honneur aux GM ça ?

Kentucky est en forme ce soir puisqu’après la folie furieuse Malik Monk, c’est donc De’Aaron Fox qui a sorti sa petite perf’ du futur. Il est légitimement dans la discussion pour le All-Star Game même si collectivement, il en faudra plus pour craquer de nouveaux horizons (ou découvrir de nouvelles portes).