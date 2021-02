Preview de la soirée NBA : alerte pour le Jazz, un LeBron esseulé et en manque de victoire n’est jamais bon à prendre

Encore de belles rencontres à suivre sur votre NBA League Pass en ce mercredi soir. Des affiches en somme très équilibrées, en haut comme en bas de classement, qui seront conclues en beauté par le choc entre le Jazz et les Lakers, au sommet de la Conférence Ouest.

Des Celtics qui vont essayer de se reprendre face à des Hawks décimés, les Warriors devant un challenge corsé face aux Pacers, un duel de haut de tableau entre le Thunder et les Spurs, le duel des ex de Thibodeau entre les Timberwolves et les Bulls, et enfin le duel tant attendu entre le 1er et le 3ème de la Conférence Ouest… même sans grandes affiches, il y a de quoi se régaler !

1h30 : Hawks – Celtics : ces derniers jours, les Celtics ont un peu trop chuté au classement. Peut-être que Brown et Tatum ne sont pas redescendus de leur nuage après avoir appris leur sélection pour le All-Star Game. En tout cas, face à des Hawks toujours aussi décimés en l’absence de Reddish, Hunter, Bogdanovic et Dunn et qui sortent d’une défaite face aux Cavaliers, il y a une occasion de se reprendre et d’améliorer cette vilaine série de 7 défaites sur les 10 derniers matchs pour les C’s.

1h30 : Pacers – Warriors : un joli test pour l’une comme pour l’autre équipe. Solides quatrième de l’Est, les Pacers vont recevoir des Warriors toujours en pleine réussite, ayant fait chuter les Knicks la nuit dernière. Stephen Curry devrait bien être là, tout comme Kevon Looney et le rookie James Wiseman revenus hier. Côté Pacers, LeVert et Warren sont les seules absences à déplorer.

1h30 : Cavaliers – Rockets : le duel des mal classés de la soirée. Il y a même pas un an, ça aurait un match de routine pour James Harden et ses potes, mais la roue a tourné. Ce sont bien le 14ème de l’Est et le 14ème de l’Ouest qui vont s’affronter. Ces deux équipes cumulent à elles deux 2 victoires sur les 10 derniers matchs. La question sera donc de savoir qui va donner son bonnet d’âne à l’autre ? Les Cavs auront encore du mal à jouer sur leur secteur intérieur en raison des absences de Love, Nance Jr. et bien sûr de Dédé Drummond mis à l’écart par la direction en attendant son trade. Côté Rockets, l’absence de Wood va compliquer encore plus les choses, maintenant que Cousins est parti. Côté extérieur, toujours les absences d’Exum et de Clemons. Pis, Oladipo, Nwaba et Gordon sont questionables. Vous l’aurez compris, les deux franchises ne sont pas loin de ramener carrément leur équipe de G League.

2h00 : Pelicans – Pistons : là aussi, une rencontre entre des équipes plutôt dans le dur, mais qui récemment ont montré une once de réaction. Les Pistons sont venus à bout du Magic hier, en maintenant l’équipe de Fournier en-dessous des 100 points, tandis que les Pelicans ont réussi à faire chuter les Celtics dimanche dernier dans un match épique où il ont réalisé le plus gros comeback de leur histoire. Et du côté de NOLA, on est plutôt au point niveau infirmerie, avec comme seule absence avec un point d’interrogation celle de Steven Adams qui est questionable. En revanche pour les Pistons, on a toujours les quatre absences qui font mal : Ellington, Griffin, Wright et Okafor (sans oublier Hayes qui reste indispo pour un bout de temps).

2h00 : Thunder – Spurs : restons dans les infirmeries chargées en parlant de San Antonio. Derrick White, Weatherspoon, DeRozan, Vassell, Johnson et Gay sont out. Et on ajoute à cela un LaMarcus Aldridge doubtful. Pas très pratique pour se déplacer sur le terrain d’OKC qui compte dans l’ensemble tous ses éléments. George Hill, Ariza, Al Horford et Ty Jerome seront absents. Des absences notables mais qui ne devraient pas empêcher Shai et les siens de tenir un bon match, vues les alternatives possibles sur le banc. 13ème de la Conf Ouest, le Thunder a une carte à jouer face à une équipe de San Antonio très affaiblie et on attend un gros Théo Maledon face à une franchise qui a toujours kiffé le french accent.

2h00 : Heat – Raptors : très belle affiche entre le 10ème et le 5ème de l’Est. Les Raptors vont devoir se remettre de leur défaite face aux Sixers la nuit dernière, tandis que le Heat va essayer de poursuivre sa belle série de quatre victoires consécutives. Toutefois, l’équipe floridienne pourrait jouer sans Herro ni Dragic, tous deux questionables, en plus des absences de Bradley, Leonard et Silva. Pour Toronto, la participation de Kyle Lowry est toujours en point d’interrogation, lui qui était déjà absent la nuit dernière.

2h00 : Bulls – Timberwolves : il n’y a pas eu de miracle pour les Wolves la nuit dernière. Pour sa première, Chris Finch n’est pas parvenu à faire gagner son équipe face aux Bucks. Du côté des Bulls, une grosse victoire sur les Rocket leur a permis de grimper à la 8ème place à l’Est. White et LaVine ont assuré le show. Difficile donc à première vue pour les Wolves de voir une perspective de victoire. Sachant qu’en plus, les Bulls seront quasi au complet. Markkanen, Hutchinson et Porter seront les seuls absents pour Chicago, tandis que Minnesota sera toujours sans D’Angelo Russell et Jarrett Culver. La bonne performance du KAT pourra toutefois donner quelques espoirs pour son équipe.

3h00 : Suns – Hornets : des Hornets aux performances en dents de scie se déplaceront sur le terrain des Suns, qui se sont incroyablement positionnés à la 4ème place à l’Ouest. Costauds. Jalen Smith sera d’ailleurs le seul absent à déplorer pour les Cactus. Martin, Graham et Riller seront out pour Charlotte, et la participation de Gordon Hayard est encore à confirmer.

4h00 : Jazz – Lakers : l’apothéose de cette soirée NBA. Le choc entre les Lakers et le Jazz, deux équipes aux dynamiques différentes. Mais ne jamais sous-estimer un LeBron James en colère. Après une victoire et une défaite chez les voisins angelinos la semaine dernière, le Jazz va cette fois-ci se coltiner les Lakers qui n’ont plus gagné depuis trois matchs. Les violets et or seront toujours sans Anthony Davis, ni Kostas Antetokoumpo et Dennis Schröder. Le Jazz quant à lui sera plutôt au complet, ne comptant que Hughes et Azubuike parmi ses absents.

On vous donne rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket. Allez… café !

Source texte : Rotoworld