C’était le grand challenge qui attendait les Bucks. C’était la grande mission à accomplir, après avoir vu les Suns gérer de leur côté face à des Clippers privés de leur meilleur joueur. En déplacement à Atlanta face à un Trae Young de retour mais clairement à côté de ses pompes, les soldats de Milwaukee ont réussi : victoire 118 à 107 et donc, de facto, un ticket pour participer aux Finales NBA 2021 contre Phoenix !

Le défi était connu d’avance, et on en parlait justement en détail il y a quelques jours. En voyant Giannis Antetokounmpo se blesser salement à Atlanta lors du Game 4 de la série face aux Hawks, la pression était sur les épaules de Mike Budenholzer et de ses Bucks. Pouvaient-ils le faire ? Pouvaient-ils l’emporter, en tant que favoris, à domicile pour le Game 5, avant de finir le travail comme des grands en déplacement au Game 6 ? Pouvaient-ils montrer, au management, aux fans et aux observateurs de toute la planète basket, que cette équipe de Milwaukee minutieusement construite était bien plus qu’une histoire d’exploits grecs ? Les questions étaient multiples, mais l’objectif était lui unique. Il fallait le faire, et ne pas craquer, sous peine de se retrouver la tête dans la cuvette, remplie de remords et de désespoir. Les Bucks n’avaient pas le choix, et cela tombe bien car ils ont joué ainsi les deux dernières rencontres de la série. D’abord lors du Game 5, en comptant sur un cinq majeur explosif, l’intégration de Bobby Portis chez les titulaires, l’énorme match de Brook Lopez, les assauts de Jrue Holiday et la patience de Khris Middleton. Menant 3-2 avant de retourner à Atlanta, les Bucks se disaient, pourquoi pas refaire la même afin de finir la série ?

Quelques heures avant ce fatidique Game 6, la planète NBA apprenait l’absence de Giannis pour la rencontre. Et une grosse heure avant le début de ce match, c’est la présence de Trae Young qui mettait le feu sur les réseaux sociaux. Touché lui aussi au Game 4, le meneur n’avait pas pu participer à la purge du Game 5 et ne pouvait pas laisser les siens ainsi. Il devait, en tant que leader et malgré la douleur, serrer les dents afin d’aider les siens. Au mieux, faire une dinguerie sur le terrain, et au pire, motiver les troupes en montrant l’exemple. Le momentum était donc côté Atlanta, dans une salle pleine à craquer et avec cette certitude montrée tout au long des Playoffs que rien n’était impossible. Ni pour les Hawks, ni pour Trae Young. Malheureusement… mettre des shoots semblait cette fois impossible, dans une soirée péniblement longue pour Nate McMillan et ses hommes. Pris de court par des Bucks appliqués dès le début de match, derrière les points précieux de Brook Lopez et Jrue Holiday, les hôtes courraient vite après le score (13-4). Ce qui n’empêchait pas Atlanta de revenir petit à petit, grâce aux buckets miraculeux de Danilo Gallinari et la bonne forme confirmée de Bogdan Bogdanovic, histoire de coller dans le rétroviseur en fin de premier quart (28-24 Bucks). Problème pour les fans de basket, et pour le plus grand bonheur des ophtalmos en galère, le second quart-temps plongeait la partie dans une purge phénoménale : 38 points scorés dans le quart au total, 20 ballons perdus en première mi-temps par les deux équipes, c’est limite si le moindre panier scoré était un highlight à lui seul. Avec trois points d’avance pour Milwaukee à la pause, on ne savait pas vraiment si c’était une bonne ou une mauvaise nouvelle côté Bucks et Hawks.

La réponse viendra dans le troisième quart, grâce à une explosion collective des visiteurs et un Khris Middleton Show de très haut niveau (23 points en 10 minutes). Portés par les flèches assassines de leur ailier All-Star, les Bucks creusaient l’écart et pouvaient surtout brandir le poing en voyant les héros inattendus pointer leur blair : Jeff Teague et Pat Connaughton, 24 points en sortie de banc pour le plus grand bonheur de Budenholzer. Alors que jusqu’ici, le banc de Mike était une atrocité totale, c’est celui-ci qui aidait à faire la différence dans la rencontre. Et en face ? Well… Hormis un Cam Reddish resplendissant et qui nous ramenait à une mixtape de Duke contre Louisville (21 points), hormis un Bogdanovic qui confirmait sa présence dans le match (20 points), c’était plutôt le néant. Rien de la part de Lou Williams, 1/12 à trois-points pour le duo Young – Huerter, Trae basculait justement dans le pire des sièges, celui de la star souhaitant initialement aider les siens mais finissait par les pénaliser en traînant la patte. Et l’écart qui creusait, doucement mais sûrement, pour se maintenir entre 8 et 20 points. Pas de comeback, pas de choke en face, pas de folie comme à Philly. Un retour à six petits points, et puis ? Jrue Holiday qui sanctionne, Pat Connaughton dans le corner, Bobby Portis au rebond offensif, juste des Bucks qui refusent de laisser passer ce ticket. Leur ticket. Pas de tremblote pour cette fois, pas de désastre comme à Toronto il y a deux ans, cette fois c’est géré, cette fois c’est qualifié.

Le poing serré et le sourire large, Giannis voyait les siens souffler un bon coup et célébrer leur victoire après le buzzer final. Yes, they did it. Cette équipe de Milwaukee, qui aurait pu chercher des excuses et s’écrouler sans sa star, a montré qu’il y avait bien plus que des contre-attaques et des lancers interminables dans ses rangs. Elle a montré que, même si en face Atlanta était loin de son meilleur basket, la défense en place allait tenir bon. Et que les sanctions à l’intérieur allaient venir logiquement, plutôt que de bombarder à outrance à trois-points. La phrase est réelle, les Bucks sont bien en Finales NBA et affronteront les Suns à Phoenix pour le Game 1 dès mardi soir (3h du matin). Une surprise ? Pas vraiment, une fois la montagne Brooklyn surmontée il fallait gérer les Hawks, sans catastrophe. Il y a eu panique à bord, quand la nouvelle concernant Giannis est tombée. Mais au lieu de se traduire sur le terrain, elle s’est transformée en force collective. En une raison de se surpasser et d’aller jusqu’au bout. Milwaukee peut donc souffler, le temps d’un dimanche. Car demain viendront les grandes questions, sur le genou d’Antetokounmpo, sur comment battre ces formidables Suns, sur le meilleur plan de jeu à adopter. Pour le moment, l’heure est à la profitade. Car le parcours, il faut le dire, est remarquable jusqu’ici.

Les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks s’affronteront pour les Finales NBA 2021, elle est pas belle celle-là ? Bien heureux celui ou celle qui a pronostiqué cette affiche il y a deux mois. Bien heureux celui ou celle qui saura comment pronostiquer cette série qui s’annonce passionnante. Messieurs, régalez-vous et régalez-nous, il y aura un nouveau champion NBA inoubliable dans deux petites semaines.