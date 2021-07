Le pari NBA du jour : 290€ à gagner en misant sur un Khris Middleton au four et au moulin face aux Hawks

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce samedi 3 juillet, une seule rencontre de Playoffs est au programme, le Game 6 entre les Hawks et les Bucks en Finales de Conférence Est. Voilà qui nous donne encore une fois une belle opportunité pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

02h30 : Hawks (1,83) – Bucks (2,25)

Le pari qu’on sent bien

Khris Middleton termine avec au moins 25 points, 7 rebonds et 5 passes (1,93) : les Bucks ne sont plus qu’à une petite victoire d’une qualification en Finales NBA et sans Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton fera tout pour porter les siens. Tournant à 22 points, 8,8 rebonds et 6,4 passes de moyenne sur cette série contre Atlanta, Khris montre une belle polyvalence malgré une certaine irrégularité au scoring. Une irrégularité qui peut inquiéter mais Middleton a relancé la machine dans le Game 5 avant-hier avec 26 points et une belle adresse (10/20 au tir). On compte sur lui pour enchaîner car les Bucks auront besoin de ses points.

Une petite folie pour finir ?

Les Bucks s’imposent sur le parquet des Hawks (2,25) : non seulement on mise sur un grand Khris Middleton, mais on mise aussi sur une victoire des Bucks ce soir. La cote est plutôt intéressante pour une équipe de Milwaukee qui reste solide malgré l’absence de Giannis. Cette cote s’explique sans doute par le possible retour de Trae Young en face mais même si Ice Trae revient, il ne sera pas en pleine possession de ses moyens. Alors on a envie de croire en Middleton, Jrue Holiday et les autres. Il y a une qualif’ en Finales NBA à aller chercher, ils ne vont pas passer à côté.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

