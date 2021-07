TQO : craquage complet de la Croatie face à l’Allemagne malgré un Bojan Bogdanovic XXL, bye bye les Jeux Olympiques

En ce samedi 3 juillet, les demi-finales des tournois de qualification olympique nous font patienter jusqu’au Game 6 des Finales de Conférence Est entre les Hawks et les Bucks cette nuit. Et parmi les belles affiches, il y avait ce Croatie – Allemagne à Split. Un match dans lequel Bojan Bogdanovic a explosé… pour rien.

Bojan enchaîne décidément les désillusions ces dernières semaines. Après l’élimination du Jazz – meilleure équipe de saison régulière – en demi-finale de conf’ face à des Clippers pourtant privés de Kawhi Leonard, Bogdanovic avait à cœur de guider son pays vers Tokyo mais la Croatie vient de se planter en beauté face à l’Allemagne en demi-finale du TQO, et ne verra donc pas les Jeux Olympiques. En tête 74-67 avec six minutes à jouer dans le quatrième quart-temps, Bogda et ses copains ont proposé la version croate du choke devant leur public, encaissant un 19-2 complètement WTF (dont un 10-0 pour conclure) pour finalement s’incliner 76-86 contre une Mannschaft menée par un grand Maodo Lô (29 points, 8 passes). Personne, ni même l’ailier du Jazz, n’a réussi à stopper l’hémorragie. Sans doute que Bojan était un peu cramé pour jouer le rôle de sauveur parce que bon, il a tout donné ce brave garçon : 38 points en 38 minutes, 11/19 au tir, 4/11 du parking, 12/14 aux lancers-francs, difficile de le pointer du doigt. Pour la petite histoire, sachez que Bogdanovic vient d’établir le nouveau record de points dans un match de TQO, record qui était précédemment détenu par un certain Dirk Nowitzki. Mais aujourd’hui, c’est Bojan qui pleure et Dirk qui a le sourire.

Have yourself a half Bojan! 🔥

Bogdanović has 20 of Croatia's 45 points at the break in what is shaping up to be an absolute classic with #Tokyo2020 dreams on the line.

Second half coming up soon!

📺 https://t.co/fttE570KUq#FIBAOQT | @CbfHks pic.twitter.com/7OZk4RaL0J

— FIBA (@FIBA) July 3, 2021