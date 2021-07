Preview de la soirée NBA : les Bucks en finissent ou les Hawks poursuivent leur belle histoire ?

Dès ce soir, on pourrait dire au revoir aux Hawks de Kevin Huerter Trae Young si les Bucks venaient à s’imposer sur le parquet d’Atlanta. Même si Trae est incertain pour ce Game 6, les hommes de Nate McMillan ne vont certainement pas se laisser faire, bien déterminés à protéger leur nid et prolonger ce duel entre Daims et Faucons.

Les Hawks n’ont pas le droit à l’erreur. Devant leur public, ils vont devoir s’imposer s’ils ne veulent pas que leur folle aventure se termine. Mais la tâche s’annonce compliquée pour la franchise d’Atlanta, qui va devoir prendre le meilleur sur des Bucks à un seul match des Finales NBA, après deux saisons sans accomplir cet objectif. Si Giannis Antetokounmpo ne devrait pas être de la partie pour ce sixième acte, Milwaukee compte bien mettre un terme à cette série. Et si le duo B&B (pas les hôtels, mais bien Bobby Portis et Brook Lopez) récidive et que Khris Middleton et Jrue Holiday s’appliquent, les Daims pourraient bien offrir au Greek Freak son tout premier titre de champion de Conférence Est, synonyme de participation aux Finales NBA. Et si les Bucks venaient à jouer un Game 7, le fameux win or go home, le patron des verts et blancs (pas le mec aux plus beaux contours de tout le Massachusetts) pourrait déjà être de retour, malgré sa blessure inquiétante.

Mais les Hawks ne vont pas regarder les Bucks leur rouler dessus, loin de là ! Ice Trae pourrait d’ailleurs être en tenue ce soir, histoire de compliquer la tâche à Mike Budenholzer. Selon les dernières infos, les Faucons devraient laisser le choix à leur franchise player de jouer ou non, selon l’évolution de sa blessure au pied. À quelques heures d’une potentielle élimination, on y croit vraiment à l’option du dégarni qui se contente de regarder le match depuis le banc ? Parce que même un Trae à 50%, ça aiderait déjà grandement les siens. Le comeback du shooteur fou d’Atlanta pour accrocher un Game 7 ? On signe où ? Attention quand même à ne pas aggraver la blessure mais le contexte impose sans doute une prise de risque. C’est la première fois que les Faucons sont au bord de l’élimination dans cette série et pas question de partir en vacances devant leurs fans à la State Farm Arena. Alors faut tout donner.

Ce soir, c’est le match le plus important de toute la saison pour les Atlanta Hawks et il ne va pas falloir passer à côté, sinon c’est direction Cancun pour les plus fêtards (Lou Will on te voit venir) ou repos et travail pour les plus sérieux. De l’autre côté, les Bucks ont une longueur d’avance qui leur laisse une marge d’erreur, mais pour une équipe qui vise le titre, ça ne serait pas sérieux de se planter alors autant boucler l’affaire. La potentielle qualif’ des Daims et le retour possible de Trae Young pour faire douter Khris Middleton et les siens, ça promet un sacré spectacle ! Café ou popcorn devant votre télé, c’est comme vous voulez, mais en tout cas, c’est à 2h30 ce soir.