Giannis Antetokounmpo pourrait revenir pour un Game 7 face aux Hawks : tenez-vous prêts pour le retour du Freak, ça pourrait arriver vite

Giannis Antetokounmpo reviendra-t-il dans ces Playoffs NBA 2021 ? Si oui, quand ? Voilà les deux principales questions qu’on se pose aujourd’hui concernant le Greek Freak suite à sa blessure flippante au genou. Et si l’on en croit les dernières infos, on partirait sur un « oui, bientôt ».

Si Giannis Antetokounmpo a évité le pire, l’incertitude concernant sa disponibilité pour la suite des Playoffs est de mise. Considéré comme doubtful avant le Game 5 de jeudi et pour le Game 6 de la nuit prochaine, le double MVP ne semble pas en mesure de retrouver les parquets pour le moment mais ça pourrait changer prochainement. Car d’après Chris Haynes de Yahoo Sports, en cas de Game 7 entre les Bucks et les Hawks lundi soir à Milwaukee, Giannis pourrait avoir le feu vert pour aider ses copains à atteindre les Finales NBA. Si on reste au conditionnel, ça reste une news qui pèse car elle montre que le Freak n’est potentiellement pas loin d’un retour sur les parquets et ça, on ne pouvait pas le dire il y a encore quelques heures. Pour certains, vu l’hyperextension dont a été victime Antetokounmpo lors de la quatrième manche des finales de conf’, un retour lors de ces Playoffs semblait compliqué mais visiblement, c’est désormais un scénario plus que possible. Du coup, on peut aussi imaginer Giannis sur le parquet pour le début des Finales NBA si Milwaukee venait à se qualifier, peu importe si elles commencent mardi en cas de victoire des Bucks au Game 6 à Atlanta, ou jeudi prochain en cas de qualification au Game 7 contre les Hawks.

There’s belief Bucks star Giannis Antetokounmpo (knee) would be given the green light for a potential Game 7 if Hawks avoid elimination in Game 6 on Saturday, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 2, 2021

En attendant ce potentiel retour de Giannis, les Bucks vont devoir se débrouiller sans lui pendant au moins un match supplémentaire. Au cours du Game 5 contre Atlanta à la maison, les Daims ont prouvé qu’ils étaient capables de dominer les débats même sans leur Freak. Jrue Holiday, Khris Middleton, Bobby Portis et Brook Lopez ont tous step-up avec brio pour compenser l’absence de Giannis, et les Hawks n’ont pas pu résister. Forcément, avec un Trae Young sur la touche, c’est également compliqué pour Atlanta, lui qui est une nouvelle fois incertain pour le Game 6 de la nuit prochaine. Si Ice Trae est out pour un troisième match consécutif, les hommes de Mike Budenholzer peuvent être considérés comme les favoris pour tirer un trait sur cette série et passer à la suite. Non pas que les Faucons ne peuvent pas forcer un Game 7 devant leur public, mais on voit mal les Bucks passer à côté de leur sujet comme au Game 4 alors qu’ils sont à seulement un succès – un petit succès – de remporter enfin la Conférence Est après deux campagnes de Playoffs qui s’étaient terminées en queue de poisson.

Pas de Giannis au Game 6, mais Giannis potentiellement présent dans un Game 7 contre Atlanta ou pour le début des Finales NBA la semaine prochaine à Phoenix. C’est tout ce qu’on espère évidemment après l’hécatombe de blessures qui caractérise les Playoffs 2021.

Source texte : Yahoo Sports