Le Top 10 des meilleures actions de la saison des Phoenix Suns : on pouvait vraiment en garder que dix ?

Alors que les Phoenix Suns attendent sagement de connaître l’identité de leurs futurs adversaires en Finales NBA, laissant KD Giannis et Trae Young s’épuiser en Finale de Conférence, la Ligue aide les fans des Cactus à patienter avec un Top 10 des meilleures actions des Soleil lors de cette saison 2020-21 décidément magique. Accrochez-vous, dunks, chevilles cassées, tir clutchs, il y en aura pour tout le monde. On se regarde ça tout de suite. Spoiler : c’est du très sale.

Déjà, pour commencer, on souhaitait soutenir notre bon vieux Rudy, qui certes n’a plus à prouver ses qualités de défenseur avec sa triple couronne de DPOY, mais qui s’est offert une jolie petite danse avec Devin Booker. L’honneur est sauf car notre Frenchie n’occupe pas la première place de ce Top 10. Et si ça peut rassurer Gobzilla, il faut avoir les chaussures bien lacées et les appuis bien en place pour défendre sur D-Book ou CP3, sinon ça peut se finir en 3+1 après un cross (coucou Reggie, coucou Josh). Après tout, cette mixtape est plutôt représentative du style de la franchise de l’Arizona : un talent offensif fou, ça shoote ou ça drive, peu importe, et surtout une clutchitude… IN-CRO-YABLE, Chris et Devin, vous êtes des grands malades. Pour finir, on se pose deux minutes sur l’action numéro 1. On est en Finales de Conférence, les deuxièmes de notre ami Christopher Paul, la toute première campagne de Playoffs du fils spirituel de Kobe, 9 dixièmes à jouer et un point de retard, et les Cactus nous lâchent un alley-oop pour remporter le Game 2 ! Respect Dédé Ayton, fallait aller la chercher celle-là… on a déjà dit que vous étiez des grands malades non ?

S’il fallait résumer tout ça, on peut dire que les défenses ont bien souffert cette année face aux Phoenix Suns, et ça nous donne un CV vidéo plutôt réussi de leur saison 2020-21. Et si leur mixtape est déjà bien fournie, on ne sait pas ce qui peut se passer en Finales NBA, la saison n’est pas encore finie pour les Cactus, et des coups de génies comme ceux qu’on a vus, ils en sont capables de biens d’autres. Les fans des Faucons et des Daims feraient donc mieux de mater la vidéo juste en dessous aussi, histoire de se faire une idée de qui il y aura en face en cas de qualification. En tout cas merci les Suns et continuez comme ça, vous nous faites kiffer.