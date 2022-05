Abu Dhabi accueillera les 6 et 8 octobre prochains deux matchs de présaison qui opposeront les Bucks et les Hawks, 23 ans après le dernier passage de la NBA au Moyen-Orient. Eh oui, la Grande Ligue s’offre un nouveau voyage au soleil, symbole de sa stratégie portée vers l’international. Attention à ne pas oublier le parasol et les brumisateurs.

Après les annonces récentes du retour de la NBA au Japon pour deux matchs entre Warriors et Wizards, Adam Silver continue de regarder par delà les mers. Il vient en effet d’annoncer – via un communiqué de presse – que deux matchs de préparation à la prochaine saison se tiendraient au cœur de la capitale des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi. Ces deux rencontres opposeront les Hawks de Trae Young et John Collins aux champions 2021, les Bucks de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton. Les fans de NBA situés au Moyen-Orient auront donc le loisir de voir s’affronter deux équipes de poids avant le début des choses sérieuses à la fin du mois d’octobre. Cette annonce intervient alors que la Grande Ligue tient déjà depuis plusieurs années des programmes de développement du basket dans la péninsule arabique : championnats de jeunes, compétitions de NBA2K, sélections pour les camps Basketball Without Borders. L’annonce de ces deux matchs est en quelque sorte la récompense de la hype vivace autour de la balle orange aux E.A.U. Le pays n’est d’ailleurs pas néophyte dans l’organisation de grands événements sportifs. À titre d’exemple, la F1 y achève chaque année son championnat et de nombreux tournois de football estivaux prennent place au pied des gratte ciels d’Abu Dhabi.

Niveau enjeu, on ne tournera bien évidemment pas sur une rencontre de Finales NBA, mais les matchs de présaison sont très importants pour peaufiner les derniers détails avant de se lancer dans un infernal marathon de six mois. Et bien sûr, comme on ne joue pas tous les quatre matins si loin des États-Unis, il sera bien nécessaire de mettre le feu à l’Etihad Arena. La salle comporte 18 000 places, de quoi héberger le temps de deux rencontres un public sans doute conquis par les tirs ultra longue distance de Trae et les dunks insensés de Giannis. Ce n’est pas la première fois que la NBA s’exporte dans cette région du monde, puisque plusieurs rencontres avaient été organisées dans les années 90 contre des équipes israéliennes du côté de Tel-Aviv. Le dernier passage d’une écurie de la Grande Ligue dans le secteur remonte d’ailleurs à 1999 avec le Heat. Vous l’aurez compris, ce sera donc la première fois que deux équipes issues de la NBA s’affronteront l’une contre l’autre au Moyen-Orient. La fête promet d’être belle, et on sera bien sûr devant les matchs pour assister à tout ça.

La NBA n’a pas de frontières, et elle le prouve encore une fois en organisant des matchs loin de son pays d’origine. La seule constante dans tout ça ? C’est de faire kiffer les fans du monde entier, et leur offrir l’opportunité d’assister à une partie de basket de la mythique ligue nord américaine.

Source : communiqué de presse de la NBA