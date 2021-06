Preview de la soirée NBA : les Hawks croisent les doigts pour Trae Young, les Bucks prêts à enfoncer le clou

Comme depuis une semaine maintenant, une seule rencontre au programme ce soir mais quel match ! C’est l’acte quatre des Finales de Conférence à l’Est entre les Bucks et les Hawks, un match crucial pour les deux équipes. D’un côté, il y a Atlanta à domicile, qui espère égaliser à 2-2, après avoir subi deux défaites de suite, dont la dernière au bout du money time. De l’autre, Milwaukee qui a repris l’avantage du terrain et qui espère tabler sur sa bonne forme du moment. C’est parti pour la preview !

2h30 : Hawks – Bucks : Ça semble mal embarqué pour les Hawks… La dernière défaite a fait mal, sur un gros come-back des Bucks, portés par un Khris Middleton de gala. Et voilà qu’il faut déjà repartir au combat face à Giannis Antetokounmpo et les siens, bien déterminés à creuser l’écart avant de rentrer à la maison pour finir le boulot. La tâche s’annonce compliquée pour la franchise de Géorgie, qui ne pourra peut-être pas compter sur son chef d’orchestre Trae Young, lequel était rentré aux vestiaires après avoir marché sur le pied… de l’arbitre, ce qui lui avait valu une entorse à la cheville. Hier, Shams Charania, l’insider de The Athletic annonçait que le meneur de 22 ans était questionable, souffrant d’une contusion osseuse au pied droit. Sans manquer de respect à Bogdanovic, Capela et toute la clique, ça semble difficile d’aller chercher la victoire sans le dégarni préféré de la NBA, qui assurait 32,7 points de moyenne aux Faucons depuis le début de cette campagne de Playoffs (ah oui, sa première au passage… un grand malade !). Poussé par ses fans, Atlanta est capable de réaliser une très belle partition ce soir, mais sans le maestro, il ne faudra pas s’étonner de voir quelques fausses notes pendant le show. Un scénario qu’on préfèrerait éviter, ne serait-ce que pour le spectacle et le suspense.

Du côté de l’équipe du Wisconsin, le plan idéal serait de repartir d’Atlanta en menant 3-1, puis se rendre au Fiserv Forum pour se qualifier devant son public. On rappelle qu’ils attendent une finale NBA depuis… 1974. (Kareem Abdul-Jabbar était encore dans l’équipe, c’est dire) Toutefois, ne parlons pas trop vite, il s’agit quand même des finales de conf’, là où les Bucks ont échoué deux fois ces trois dernières années. Évidemment, si Trae Young n’est pas en tenue, c’est tout de suite plus simple et les hommes de Mike Budenholzer pourraient ainsi s’offrir trois balles de match dont deux potentiellement à la maison. Si Middleton se transforme en KD et que Giannis fait du… Giannis, c’est encore plus envisageable mais ça, c’est sur le papier et on sait tous que c’est le terrain qui décide. Que le meilleur gagne !

Le Game 4 entre les Bucks et les Hawks, c’est cette nuit à 2h30. Café à minuit ou réveil programmé à 2h, c’est au choix, mais vu le scénario, ça fait une bonne raison de rester éveillé, en espérant que tous les acteurs soient présents pour l’épisode 4. Les Bucks à un match des Finales NBA ? Atlanta qui égalise pour poursuivre la belle épopée ? Réponse cette nuit, ou demain matin pour les plus fatigués.