NBA Playoffs 2021 : on fait le bilan des finales de conférence ! Apéro TrashTalk

On entre dans le dernier virage de ces Finales de Conférence et le suspense est toujours aussi entier ! Le moment idéal pour se poser devant un petit apéro et faire le point sur la situation des uns et des autres. Vous êtes prêts ? Allez, let’s go !

Déjà cinq manches jouées à l’Ouest, une quatrième qui se jouera cette nuit de l’autre côté du pays, vous l’aurez compris : la décision ne devrait plus tarder de part et d’autre. Qui pour atteindre les Finales NBA alors ? À l’Ouest, les paris se font sur une possible remontada des Clippers qui ont sauvé leur peau cette nuit avec un Paul George titanesque. Les angelinos peuvent-ils à nouveau tromper les pronostics et revenir alors qu’ils étaient menés 3-1 ? Il faudra pour cela triompher encore deux fois de Devin Booker et Chris Paul, lequel ne semble pas totalement remis à 100%. Un motif d’inquiétude à venir pour les Suns ? À l’Est aussi, le suspense reste entier avec un Game 4 cette nuit et Atlanta qui pourrait revenir à 2-2. Encore faut-il que Trae Young soit en tenue et sans le dégarni, on ne donne pas vraiment cher de la peau des Hawks, surtout que Milwaukee semble vraiment entré dans sa finale. Deux éléments qui pourraient rapidement transformer cette série en un combat déséquilibré ? C’est loin d’être impossible.