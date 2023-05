Alors que le titre de MVP a été annoncé hier, un autre award – beaucoup moins attendu certes – devait encore trouver preneur, à savoir celui de Dirigeant de l’Année en NBA. La Ligue vient d’annoncer le grand vainqueur : Monte McNair, manager général des Sacramento Kings.

Vous vous souvenez lorsqu’une partie de la planète NBA se moquait de Monte McNair et des Kings quand ils ont décidé de transférer Tyrese Haliburton pour récupérer Domantas Sabonis en février 2022 ? Eh bah aujourd’hui, c’est McNair qui rigole.

Le manager général de la franchise de Sacramento vient en effet de remporter le titre de Dirigeant de l’Année en NBA si l’on en croit le dernier communiqué de la Ligue. Monte McNair rejoint ainsi Mike Brown (Coach de l’Année) et De’Aaron Fox (Joueur Clutch de l’Année) dans la liste des membres des Kings honorés en cette fin de saison.

Une récompense qui est le résultat direct de la belle campagne des Kings. Après des années de médiocrité, l’équipe de Sacramento a retrouvé beaucoup de couleurs en 2022-23, les Californiens terminant sur le podium de la Conférence Ouest avec 48 victoires pour briser cette maudite série de 16 saisons sans Playoffs. Les Kings sont même allés jusqu’à pousser le champion en titre – les Golden State Warriors – jusqu’à un Game 7 au premier tour.

En plus de Domantas Sabonis, Monte McNair a aussi recruté durant l’été Kevin Huerter et Malik Monk, tout en sélectionnant Keegan Murray avec le quatrième choix de la Draft 2022. C’est également McNair qui a choisi de miser sur Mike Brown pour être le nouveau coach de Sacramento, un choix payant au vu du formidable travail réalisé par l’entraîneur des Kings cette saison. Résultat : une vraie équipe est née, et tout Sactown a vibré.

