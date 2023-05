La NBA vient d’annoncer une nouvelle double confrontation entre les Dallas Mavericks et les Minnesota Timberwolves à Abu Dhabi. Ce sera le 5 et 7 octobre prochain pour voir Kyrie Irving Luka Doncic et Anthony Edwards se chamailler au Moyen-Orient. Les relations internationales se portent plutôt bien en NBA.

On le sait déjà mais la Grande Ligue ne fait que confirmer son envie de s’exporter d’année en année. Elle est notamment passée plusieurs fois en Europe ces dernières années : à Londres en 2019 et à Paris en 2020 et 2023. Cette année, elle retournera au cœur de la capitale des Émirats Arabes Unis pour deux matchs de pré-saison qui peuvent valoir le détour : les Mavs contre les Wolves !

The NBA Abu Dhabi Games 2023 will feature the Dallas Mavericks and the Minnesota Timberwolves playing two preseason games, which will take place on Thursday, Oct. 5 and Saturday, Oct. 7 at Etihad Arena on Yas Island in Abu Dhabi. More ➡️ https://t.co/nmPtXpHKuo https://t.co/LumXxdIfMG — NBA Communications (@NBAPR) May 2, 2023

Nouvel opus de ce partenariat : Adam Silver avait déjà ramené son spectacle l’année dernière à la même date. Une affiche plutôt intéressante puisqu’elle opposait les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo aux Hawks d’Atlanta de Trae Young : la NBA sait faire plaisir à ses fans. Au-delà de son appartenance à la balle orange, Abu Dhabi est également connu pour accueillir de nombreux évènements sportifs comme la F1 ou encore le fameux tournoi de tennis féminin WTA. C’est certainement pour l’influence sportive de la ville – et son argent – qu’Adam Silver pérennise l’association. De quoi investir dans un rooftop et faire bronzette quelques jours pour le boss de la Ligue.

À peine partie que la NBA revient au bout d’un an à Abu Dhabi. La stratégie d’expansion ne semble que commencer et cette deuxième année consécutive n’est pas anodine pour les Émirats Arabes Unis : une habitude pour les prochaines années ? Rendez-vous le 5 et 7 octobre prochain pour prendre des coups de soleil !